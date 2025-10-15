15 milliárd dollár veszteséget okoz naponta a kormányzati leállás

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint a kormányzati leállás napi 15 milliárd dollárba kerül a gazdaságnak - számolt be a Reuters. Scott Bessent a sajtótájékoztató keretében azt is elmondta, hogy az idei költségvetési hiány elmarad a legutóbbi pénzügyi évben regisztrálttól, a következő években pedig a deficit még tovább fog csökkenni.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter ma bejelentette, hogy a két hete tartó szövetségi kormányzati leállás naponta körülbelül 15 milliárd dollár veszteséget okoz az amerikai gazdaságnak. A miniszter felszólította a demokratákat, hogy "legyenek hősök" és álljanak a republikánusok mellé a leállás megszüntetése érdekében.

Bessent hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államokba irányuló befektetések - beleértve a mesterséges intelligenciába történő beruházásokat is - még csak most kezdődik el, de

a kormányzati leállás egyre inkább akadályozza ezt a folyamatot.

A korábbi években jelentős kereslet gyülemlett fel, de Donald Trump elnök intézkedései beindították ezt a fellendülést

- nyilatkozta Bessent a CNBC rendezvényén, amelyet a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank éves washingtoni találkozójának kíséretében tartottak.

Az egyetlen dolog, ami lelassít minket, az a kormányzati leállás

- jelentette ki Bessent.

A pénzügyminiszter szerint a republikánus adótörvényben szereplő ösztönzők és Trump vámjai fenntartják majd a befektetési boomot és a folyamatos növekedést.

A politikus azt is közölte, hogy a 2025-ös pénzügyi év szeptember 30-án zárult költségvetési hiánya kisebb, mint az előző pénzügyi év 1 833 ezer milliárd dolláros deficitje. Bár pontos számot nem közölt, de elmondta, hogy a GDP-arányos hiány a következő években 3 százalék körüli szintre csökkenhet. A Kongresszusi Költségvetési Hivatal múlt héten közzétett becslése szerint a 2025-ös költségvetési hiány csak enyhén, 1 817 ezer milliárd dollárra csökkent, annak ellenére, hogy a vámbevételek 118 milliárd dollárral nőttek Trump vámintézkedései következtében.

A GDP-arányos deficit - ami az igazán fontos mutató - most ötös számjeggyel kezdődik. Az arány viszont a jövőben csökkenni fog, ha az USA többet növekszik, kevesebbet költ, és korlátozza a kiadásokat

- zárta gondolatait a pénzügyminiszter.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio