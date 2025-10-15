  • Megjelenítés
500 százalékos vámot vethet ki az USA az orosz olajra
Gazdaság

500 százalékos vámot vethet ki az USA az orosz olajra

Portfolio
Az amerikai szenátus 85 tagja támogatja, hogy Trump elnök akár 500 százalékos vámokat vethessen ki Kínára az orosz olajvásárlások miatt - közölte az ukrán RBK.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter mai sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a szenátus jelentős többsége támogatja a drasztikus vámemelés lehetőségét. A miniszter kiemelte, hogy bár Peking a világbéke megőrzéséről beszél, valójában az orosz olajvásárlásokkal az orosz katonai gépezetet táplálja. Bessent elmondása szerint Kína vásárolja meg az orosz energiaforrások 60 százalékát és az iráni energiaforrások 90 százalékát.

A pénzügyminiszter szerint Trump elnök utasította őt, hogy tájékoztassa az európai szövetségeseket:

az USA támogatni fogja az orosz olajvásárlás miatt Kínára kivetendő vámokat.

Hozzátette, hogy bár jelenleg kormányzati leállás van érvényben, és a republikánusok nem tudták megszerezni hét demokrata szenátor támogatását, 85 amerikai szenátor kész felhatalmazást adni Trumpnak a vámok bevezetésére.

Bessent megjegyezte, hogy az Európai Parlament várhatóan nem fog hasonló intézkedést elfogadni.

Kapcsolódó cikkünk

Scott Bessent: "Nem fogunk tárgyalni csak azért, mert a tőzsde esik"

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Watsco, Inc. - elemzés

Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány furcsaság, ami zavar.CégismertetőA Watsco, Inc. (WSO) légkondicionáló, fűtő és hűtő beren

Ricardo

A hölgy nem hátrál meg

Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

PR cikk

Konferencia ajánló

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
földgáz-energiabiztonság-energiastratégia-energiakereskedelem-gázszerződés-energiaimport-energiapiac
Gazdaság
Szijjártó Péter: idén is rekordot dönt az orosz földgázbeszerzés
Pénzcentrum
Ki húzza, és ki fékezi Európát? Meglepő számok a GDP-listán, erre kevesen számítottak - Magyarországon komoly strukturális problémák vannak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility