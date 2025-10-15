Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter mai sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a szenátus jelentős többsége támogatja a drasztikus vámemelés lehetőségét. A miniszter kiemelte, hogy bár Peking a világbéke megőrzéséről beszél, valójában az orosz olajvásárlásokkal az orosz katonai gépezetet táplálja. Bessent elmondása szerint Kína vásárolja meg az orosz energiaforrások 60 százalékát és az iráni energiaforrások 90 százalékát.
A pénzügyminiszter szerint Trump elnök utasította őt, hogy tájékoztassa az európai szövetségeseket:
az USA támogatni fogja az orosz olajvásárlás miatt Kínára kivetendő vámokat.
Hozzátette, hogy bár jelenleg kormányzati leállás van érvényben, és a republikánusok nem tudták megszerezni hét demokrata szenátor támogatását, 85 amerikai szenátor kész felhatalmazást adni Trumpnak a vámok bevezetésére.
Bessent megjegyezte, hogy az Európai Parlament várhatóan nem fog hasonló intézkedést elfogadni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Vonatbaleset bénította meg a forgalmat Budapesten: komoly fennakadások jönnek
Autó ütközött a vasúti járművel.
500 százalékos vámot vethet ki az USA az orosz olajra
Az szenátus jelentős része támogatja a javaslatot.
Sorkatonai szolgálat: fordulat történt Európa legerősebb országában, úgy néz ki, minden borul
Fellélegezhet a német fiatalság.
Óriási elbocsátási hullám zajlik az USA-ban
Az elnök a kormányzati leállásra hivatkozik.
Orbán Viktor elárulta, jön a következő találkozója Trumppal, a kettős adóztatásról is tárgyalnak
Főként gazdasági kérdésekről fognak egyeztetni.
Elkészültek a tervek: mindenki Donald Trump parancsára vár - Akár háború is jöhet Oroszországgal
A Pentagon mindenre készen áll, de nagyon komoly aggályok vannak.
Tömegesen indulnak Németországba az ukrán fiatalok
Kihasználják a szabad határátlépést.
Watsco, Inc. - elemzés
Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány furcsaság, ami zavar.CégismertetőA Watsco, Inc. (WSO) légkondicionáló, fűtő és hűtő beren
Tájkép csata után - mi követheti a kereskedelmi háborút?
A világgazdaságban a hatalmi logika váltja fel a szabályalapú rendszert.
Őszi adócsomag 2025: kripto, KIVA, TAO és áfa
Az idei ősz meghatározó időszak az adózási szabályok átalakításában, mivel a kormány két különböző célú adócsomag benyújtását tervezi. Az első csomag főként technikai jellegű mó
AI az űrben - A nem túl távoli valóság
Nemcsak a híreket, de a beruházási dömpinget is az AI dominálja: az amerikai GDP 1,2 százalékát öntik bele az AI-t kiszolgáló adatközpontok telepítésébe. Több cég... The post AI az űrben
Egy éttermezés ma, vagy százezerrel több nyugdíj? Ennyibe kerül a halogatás
Halogatni rendkívül emberi dolog. Halogatjuk a takarítást, a bankszámlaváltást, és bizony sajnos a nyugdíjra való készülést is. De miért tesszük ezt, és mennyibe kerül ez nekünk? Mutatjuk
Új-Zéland: amikor egy ország azzal szembesül, hogy az áramszámla felülírja a klímapolitikai célokat
Új-Zéland klímapolitikájában a rövid távú energiabiztonság és a hosszú távú zéró kibocsátás közötti ellentét egyre élesebb.
A hölgy nem hátrál meg
Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.
Energiahatékonyság az egészségügyben
A Nemzeti Fejlesztési, Fenntarthatósági és Kutatási Ügynökség (NFFKÜ) új, "Egészségügyi épületek energiahatékonysága" című pályázati felhívása mérföldkő lehet a hazai egészség
Több pénz jut ingatlanfelújításra – Könnyebb a támogatást megszerezni
Változnak a feltételek.
A vámháború szülte a tőzsdék új kedvencét – itt a beszálló?
Ebben a sztoriban is szerepet kapott Donald Trump.
Béke Gázában: Trumpnak tényleg sikerült lezárnia egy háborút?
Végre elhalkulnak a fegyverek?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!