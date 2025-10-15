500 százalékos vámot vethet ki az USA az orosz olajra

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter mai sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a szenátus jelentős többsége támogatja a drasztikus vámemelés lehetőségét. A miniszter kiemelte, hogy bár Peking a világbéke megőrzéséről beszél, valójában az orosz olajvásárlásokkal az orosz katonai gépezetet táplálja. Bessent elmondása szerint Kína vásárolja meg az orosz energiaforrások 60 százalékát és az iráni energiaforrások 90 százalékát.

A pénzügyminiszter szerint Trump elnök utasította őt, hogy tájékoztassa az európai szövetségeseket:

az USA támogatni fogja az orosz olajvásárlás miatt Kínára kivetendő vámokat.

Hozzátette, hogy bár jelenleg kormányzati leállás van érvényben, és a republikánusok nem tudták megszerezni hét demokrata szenátor támogatását, 85 amerikai szenátor kész felhatalmazást adni Trumpnak a vámok bevezetésére.

Bessent megjegyezte, hogy az Európai Parlament várhatóan nem fog hasonló intézkedést elfogadni.

