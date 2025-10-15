  • Megjelenítés
Decemberre meglesznek a jelöltek a Fed elnöki posztjára
Decemberre meglesznek a jelöltek a Fed elnöki posztjára

Portfolio
Scott Bessent pénzügyminiszter decemberben mutatja be Donald Trump elnöknek a Federal Reserve következő elnökének jelöltjeit. Bessent öt jelöltre szűkítette a listát, és megerősítette, hogy ő maga nem szerepel a lehetséges jelöltek között - számolt be a Bloomberg.
A mindent meghatározó döntés
Az amerikai kamatcsökkentési ciklus megindulása meghatározó fejlemény, nemcsak a befektetéseink szempontjából, hanem a forintárfolyam kilátása szempontjából is. Ez lesz a Portfolio következő befektetői klubjának fő témája. Most érdemes regisztrálni.
"Valószínűleg hálaadás után, decemberben három vagy négy jelöltet mutatunk be az elnöknek interjúra" - nyilatkozta Bessent a CNBC-nek az amerikai jegybank (Fed) új elnökének kinevezéséről szóló kérdésre.

A pénzügyminiszter elmondta, hogy a korábban meginterjúvolt 11 jelöltet ötre szűkítette. A CNBC korábbi jelentése szerint az öt jelölt Michelle Bowman alelnök, Christopher Waller Fed-kormányzó, Kevin Hassett, a Nemzeti Gazdasági Tanács igazgatója, Kevin Warsh korábbi Fed-kormányzó és Rick Rieder, a BlackRock Inc. vezetője.

A nap végén az elnök, mint mindig, tucatnyi, akár több száz ember véleményét is meghallgatja, majd meghozza a döntést

- mondta Bessent Donald Trump döntéshozatali folyamatáról.

A pénzügyminiszter megerősítette korábbi kijelentését, miszerint ő maga nem lesz a Fed következő elnöke, és nem szerepel a jelöltek között.

A jelöltek kényes egyensúlyozásra kényszerülnek:

egyrészt jelezniük kell Trump felé, hogy készek a kamatlábak csökkentésére, másrészt bizonyítaniuk kell a piacok számára, hogy rendelkeznek a szükséges gazdasági szakértelemmel, és függetlenül fognak működni a Fehér Háztól.

Trump, aki többször bírálta Jerome Powell jelenlegi Fed-elnököt a túl lassú kamatcsökkentés miatt, három százalékpontos kamatcsökkentést szeretne. A befektetők azonban attól tartanak, hogy egy ilyen drasztikus lépés felboríthatná a kötvénypiacokat és inflációs nyomást okozhatna.

Bessent nem válaszolt közvetlenül arra a kérdésre, hogy a jelölteknek támogatniuk kell-e a kamatlábak csökkentését. Ehelyett két kritériumot említett:

Egyrészt, nyitott gondolkodású-e a jelölt? Mi az elképzelése? Másrészt, mivel ez egy hatalmas szervezet, amely fizetésekkel és szabályozással is foglalkozik, vezetői képességekre is szükség van.

Az új elnök várhatóan 2026 elején kap 14 éves Fed-kormányzói kinevezést, és 2026 májusában váltja Jerome Powellt a központi bank élén.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

