Ebből még baj lehet: gyorsulhatott az amerikai infláció

Szeptemberben ismét gyorsult az infláció az Egyesült Államokban a magánszektorból származó adatok szerint, ami újabb bizonyítékot ad arra, hogy a vámok egyes termékek árát felfelé hajtják – mindezt a hivatalos kormányzati statisztikák hiányában.
A háztartási eszközök és bútorok ára érezhetően emelkedett, így az éves inflációs ráta kétéves csúcsra ugrott a PriceStats online kiskereskedelmi adatai alapján.
Az OpenBrand egy másik mutatója szintén a június óta legerősebb havi áremelkedést mérte, elsősorban a szépségápolási cikkek és kommunikációs eszközök drágulása miatt.
Bár a szeptemberi adatok egyes kategóriákban jelentős növekedést mutattak, különösen az importtermékeknél, a közgazdászok jövőre már lassuló inflációra számítanak. Ennek kulcsa a szolgáltatási szektor költségalakulása lesz. Ezek az árak – ellentétben a magánszektorból származó kimutatásokkal – teljes körűen szerepelnek a fogyasztói árindexben (CPI), amelynek szeptemberi adata a kormányzati leállás miatt csak október 24-én jelenik meg.
„A folyamat olyan, mint egy leszálló repülőgép, amelyet a vámok néha turbulenssé tesznek” – mondta Ralph McLaughlin, az OpenBrand vezető közgazdásza. Hozzátette: az úgynevezett de minimis mentesség augusztusi megszűnése – amely korábban lehetővé tette, hogy 800 dollár alatti importcsomagok vámmentesek legyenek – szintén hozzájárulhatott az áremelkedéshez.
„A vámok olyanok, mint apró légörvények: néha megemelik a gépet, de alapvetően a repülő lefelé tart. Pontosan így látjuk a vámok hatását az árakra.”
Ez a megközelítés több Federal Reserve-tisztviselő véleményével is összhangban van. A jegybank a várakozások szerint tovább csökkentheti a kamatokat október 28–29-i ülésén.
A Bloomberg Economics közgazdászai, Anna Wong és Alex Tanzi szerint:
„Saját, milliónyi árat követő adataink alapján a szeptemberi CPI valószínűleg elég visszafogott lesz ahhoz, hogy a Fed kényelmesen kamatot csökkenthessen októberben.”
Jerome Powell Fed-elnök keddi megjegyzése szerint az infláció alternatív mérőszámai sokkal szűkösebbek, mint a munkaerőpiacéi – részben azért, mert az árak begyűjtése rendkívül munkaigényes folyamat. A Statisztikai Hivatal (BLS) minden hónapban több száz adatgyűjtőt küld szét az országban, hogy mintegy 80 000 termék és szolgáltatás árát rögzítsék – az élelmiszerboltoktól az orvosi rendelőkig.
A magánszektor számára sem egyszerűbb a feladat – mondta Alberto Cavallo, a PriceStats alapjául szolgáló Billion Prices Project vezetője.
„Nem elég begyűjteni az adatokat, helyesen is kell osztályozni, dönteni kell arról, mit vegyünk bele, hogyan kezeljük a hiányzó értékeket, és miként igazítsuk az adatokat szezonalitásra és más mintázatokra. Ez nem triviális munka.”
A kormányzati leállás alatt a BLS tevékenysége nagyrészt leállt, de néhány alkalmazottat visszahívtak, hogy a szeptemberi CPI-t mégis összeállítsák – erre ugyanis a Társadalombiztosítási Igazgatóság éves nyugdíjkiigazításához szükség van. A jelentés így október 24-én várható.
Addig a befektetők a magánszektorból származó mutatókat figyelhetik, bár ezek általában nem tartalmazzák a szolgáltatások – például az éttermek vagy az utazások – árait. Az OpenBrand adatsora csak a tartós és személyes fogyasztási cikkekre terjed ki, mint a háztartási gépek vagy a kozmetikumok.
A PriceStats szintén inkább az árucikkekre fókuszál, és nem követi a lakhatási költségek változását. Bár a Zillow és a Realtor.com mérik a lakásárakat – amelyek szeptemberben enyhén csökkentek –, a BLS saját, egyedi módszertant alkalmaz a lakhatási költségek kiszámítására, amely a szállodai árakat is tartalmazza.
További adatok is jelzik, hogy az infláció bizonyos szegmensei továbbra is feszesek:
az ISM szolgáltatási árindexe közel hároméves csúcson áll, miközben a kisvállalatok 31%-a tervezi áraik emelését a következő három hónapban
– ez az egyik legmagasabb arány 2024 eleje óta.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
