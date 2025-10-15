  • Megjelenítés
Emberi szaruhártya előállításán dolgoznak a tudósok - Tömegek kaphatják vissza a látásukat?
MTI
Svájci kutatók egy, a szem szaruhártyájának (cornea) pótlását szolgáló, 3D-nyomtatóval előállítható mesterséges implantátum kifejlesztésén dolgoznak - közölte a Svájci Anyagvizsgáló és Kutatóintézet (Empa).
A jövőben ezzel orvosolhatók lennének a szem szaruhártyájának károsodásai, azonban az ilyen "nyomtatott" implantátumok klinikai felhasználhatóságáig még évek telhetnek el

- ismertette Markus Rottmar, a St. Gallen-i Biointerfaces Empa-labor vezetője a Keystone-SDA helyi hírügynökségnek nyilatkozva. Mint mondta, a kutatási projekt másfél hónapja indult.

A szaruhártya a szemgolyó külső védőburkolatának az elülső, áttetsző része. Amennyiben sérülés éri, az látáskárosodáshoz, sőt vaksághoz vezethet. Világszerte emberek millióit érint ilyen probléma, donorszerv azonban kevés áll rendelkezésre.

A nyomtatott szaruhártyán az Empa, a Zürichi Egyetem, a Zürichi Állatkórház és a hollandiai Radboud Egyetem kutatói csapata dolgozik.

Az implantátumot egy hialuronsavból és kollagénből - két, az emberi szervezetben is előforduló anyagból - álló hidrogélből állítanák elő. A 3D-nyomtatással a mesterséges szaruhártyát egyénileg az adott páciens szeméhez lehet igazítani. Ezzel a károsodott részt pontosan ki lehet tölteni anélkül, hogy varratokra lenne szükség. Az Empa szerint mindez elkerülhetővé teszi a hosszas műtéteket, a műtéteket követő esetleges olyan szövődményeket, mint a hegesedés, vagy a gyulladás.

Hosszabb távon az anyagot a szemből vett őssejtekkel vegyítenék, ami támogatná a szem gyógyulását.

A jelenlegi projekt befejezése után preklinikai vizsgálatokra kerül sor, mielőtt az implantátumot később klinikai teszteken embereken is kipróbálnák. A projektet az Empa szerint egy alapítvány támogatása finanszírozza.

