Emberi szaruhártya előállításán dolgoznak a tudósok - Tömegek kaphatják vissza a látásukat?

A jövőben ezzel orvosolhatók lennének a szem szaruhártyájának károsodásai, azonban az ilyen "nyomtatott" implantátumok klinikai felhasználhatóságáig még évek telhetnek el
- ismertette Markus Rottmar, a St. Gallen-i Biointerfaces Empa-labor vezetője a Keystone-SDA helyi hírügynökségnek nyilatkozva. Mint mondta, a kutatási projekt másfél hónapja indult.
A szaruhártya a szemgolyó külső védőburkolatának az elülső, áttetsző része. Amennyiben sérülés éri, az látáskárosodáshoz, sőt vaksághoz vezethet. Világszerte emberek millióit érint ilyen probléma, donorszerv azonban kevés áll rendelkezésre.
A nyomtatott szaruhártyán az Empa, a Zürichi Egyetem, a Zürichi Állatkórház és a hollandiai Radboud Egyetem kutatói csapata dolgozik.
Az implantátumot egy hialuronsavból és kollagénből - két, az emberi szervezetben is előforduló anyagból - álló hidrogélből állítanák elő. A 3D-nyomtatással a mesterséges szaruhártyát egyénileg az adott páciens szeméhez lehet igazítani. Ezzel a károsodott részt pontosan ki lehet tölteni anélkül, hogy varratokra lenne szükség. Az Empa szerint mindez elkerülhetővé teszi a hosszas műtéteket, a műtéteket követő esetleges olyan szövődményeket, mint a hegesedés, vagy a gyulladás.
Hosszabb távon az anyagot a szemből vett őssejtekkel vegyítenék, ami támogatná a szem gyógyulását.
A jelenlegi projekt befejezése után preklinikai vizsgálatokra kerül sor, mielőtt az implantátumot később klinikai teszteken embereken is kipróbálnák. A projektet az Empa szerint egy alapítvány támogatása finanszírozza.
