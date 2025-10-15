Fordulat a Mol-Janaf-ügyben: jöhet az új szerződés!

Új ügyfelekkel tárgyal a Janaf

A Janaf bevételének több mint 30%-a a szerb NIS finomítótól származott, amely azonban kiesett, miután az Egyesült Államok szankciókat vezetett be a Gazprom Neft többségi tulajdonában lévő vállalat ellen.

Új ügyfelekkel tárgyalunk a globális piacok felé fordulás eredményeként

- nyilatkozta Vladislav Veselica, a Janaf igazgatósági tagja egy zágrábi telefoninterjúban. Hozzátette, hogy az olajtranziton túl is keresniük kell lehetőségeket, új szerződéseket a nyersolaj szállítására, valamint a megújuló energiaforrások irányába is terjeszkednek.

A zágrábi székhelyű vállalat már most is saját napelemekkel fedezi villamosenergia-szükségletének nagy részét, és jelentős áramtermelővé kíván válni a horvát piacon. Bár eddig főként a napenergiára összpontosítottak, most a szél- és geotermikus energia felé is nyitnak.

A Janaf tervei között szerepel az omisalji nyersolaj- és származékterminál kapacitásának megduplázása is, 160 000 köbméterre 2027 végéig.

Veselica szerint a vállalat üzleti helyzete stabil, és elegendő pénzügyi tartalékkal rendelkezik a diverzifikációhoz.

Jöhet az újabb Mol-szerződés?

Azért fontos ez a megszólalás, mert a Janaf a magyar és szlovák finomítókkal rendelkező Mol csoport számára is szállít nyersolajat. Márpedig, mint kiderült:

A két vállalat között jelenlegi új szerződésről folynak tárgyalások,

amelyekkel kapcsolatban Veselica optimista.

Támogatnánk egy minél hosszabb időszakra szóló és minél nagyobb nyersolaj-mennyiségre vonatkozó szerződést. Ez csökkentené a szállítási árat

- nyilatkozta.

A partnerek következő találkozójára október végén kerül sor Zágrábban, ahol a Janaf konkrét ajánlatokat mutat be a Molnak különböző nyersolaj-mennyiségekre és szállítási időszakokra vonatkozóan.

Előzmény

Az Adria-kőolajvezeték nem eladó. Horvát volt, és az is marad

- hangsúlyozta a múlt héten Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök azokra a sajtóhírekre reagálva, miszerint

a Mol-csoport érdeklődik részesedés megvétele iránt a Janafban.

A horvát kormányfő kiemelte: a Mollal a horvát fél továbbra is jó kereskedelmi kapcsolatokat, kedvező árakat és stabil olajellátást kíván fenntartani, ám a tulajdonkérdés "nincs napirenden".

Plenkovic újfent emlékeztetett, hogy a Janaf készen áll arra, hogy elegendő mennyiségű kőolajat szállítson a Mol magyarországi és szlovákiai finomítóinak teljes kapacitáskihasználásához.

Egy kis háttér

Szeptember végén lobbant fel újra a Mol és a Janaf közti vita: a magyar olajcég szerint a horvát vezetékrendszer önmagában nem képes biztosítani Magyarország ellátását, mivel a közelmúltban végzett tesztek alapján a vezeték nem tudott 1–2 óránál hosszabb ideig megfelelő kapacitással üzemelni. A horvát fél viszont határozottan másképp látja a helyzetet: szeptember 15-én megjelent interjújukban hangsúlyozták, hogy a Janaf technikailag és szervezetileg egyaránt készen áll a Mol közép-európai finomítóinak teljes éves nyersolaj-igényét kielégíteni. Ráadásul szeptember végi közleményükben cáfolták a Mol állításait:

Határozottan cáfoljuk azt a vádat, miszerint társaságunk ne tudná biztosítani a Mol csoport két közép-európai finomítójának éves kőolajszükségletét

– írták.

A háttérbeli folyamatokkal és a két fél motivációival ebben az elemzésben foglalkoztunk, egy másik írásban pedig azt jártuk körül, hogy az orosz olajról való leválás okozhat-e ellátásbiztonsági problémát Magyarországon.

Míg Csehország lényegében levált az orosz kőolajról, Magyarország még jelentősen növelte is az orosz nyersolajnak való kitettségét az ukrajnai orosz invázió előtti helyzethez képest, 61%-ról 2024-re 86%-ra - állapítja meg a CREA és CSD közös tanulmánya. Szlovákia függősége ugyan enyhült, de a tavalyi év végére lényegében a magyarországival megegyező arányt mutatott.

