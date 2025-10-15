  • Megjelenítés
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Gazdaság

Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára

Portfolio
Holnap sem változnak az árak a hazai benzinkutakon - írja a holtankoljak.

Csütörtökön továbbra is változatlan árakon tankolhatunk. Nem módosul a benzin és a gázolaj ára sem.

A mai átlagárak a következők:

  • 95-ös benzin: 581 Ft/liter
  • Gázolaj: 586 Ft/liter 
Kapcsolódó cikkünk

Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A hölgy nem hátrál meg

Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

PR cikk

Konferencia ajánló

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Zenit Corso_ALDI
Gazdaság
Teljesen új Aldi-üzlet nyílt
Pénzcentrum
Így múlik ki szép csendben Oroszország gazdasága: ha belerokkannak is, folytatják a háborút Ukrajnában?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility