Jó hír a nyugdíjasoknak, máig megkapják a népszerű pluszjuttatást

Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára elmondta, hogy több mint 2,3 millió nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő kapja meg az utalványt.
A juttatás összértéke 70 milliárd forint, ebből 13 milliárd forintot máris levásároltak az érintettek.
Hozzátette:
- aki nem tudta átvenni az utalványt, és értesítést kapott a kézbesítőtől, tíz napig felveheti a postán;
- aki nem kapott értesítést, de jogosult az utalványra, a Magyar Államkincstár honlapján található telefonszámon jelentkezhet.
Az nem fordulhat elő, hogy valaki jogosult, és nem kapja meg vagy nem tudja felhasználni az utalványt
- hangsúlyozta az államtitkár.
Az utalványokat december 31-ig lehet levásárolni kizárólag hideg élelmiszerre a nagyobb élelmiszerüzleteken túlmenően a piacon, őstermelőknél, zöldség- és hentesüzletekben is.
Zsigó Róbert arra is kitért, hogy novemberben érkezik az inflációkövető nyugdíj-kiegészítés, amelynek összege átlagosan 47 200 forint, decemberben pedig mindenki az emelt összegű nyugdíjat kapja majd.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
