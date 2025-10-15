  • Megjelenítés
Jó hír a nyugdíjasoknak, máig megkapják a népszerű pluszjuttatást
Jó hír a nyugdíjasoknak, máig megkapják a népszerű pluszjuttatást

MTI
Portfolio
Október 15-én azaz szerdán befejeződik a nyugdíjasoknak járó, 30 ezer forintos élelmiszerutalványok kézbesítése - mondta Zsigó Róbert államtitkár az M1 műsorában.

Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára elmondta, hogy több mint 2,3 millió nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő kapja meg az utalványt.

A juttatás összértéke 70 milliárd forint, ebből 13 milliárd forintot máris levásároltak az érintettek.

Hozzátette:

  • aki nem tudta átvenni az utalványt, és értesítést kapott a kézbesítőtől, tíz napig felveheti a postán;
  • aki nem kapott értesítést, de jogosult az utalványra, a Magyar Államkincstár honlapján található telefonszámon jelentkezhet.

Az nem fordulhat elő, hogy valaki jogosult, és nem kapja meg vagy nem tudja felhasználni az utalványt

- hangsúlyozta az államtitkár.

Az utalványokat december 31-ig lehet levásárolni kizárólag hideg élelmiszerre a nagyobb élelmiszerüzleteken túlmenően a piacon, őstermelőknél, zöldség- és hentesüzletekben is.

Zsigó Róbert arra is kitért, hogy novemberben érkezik az inflációkövető nyugdíj-kiegészítés, amelynek összege átlagosan 47 200 forint, decemberben pedig mindenki az emelt összegű nyugdíjat kapja majd.

