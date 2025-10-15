Karnyújtásnyira a történelmi csúcs: rég volt ilyen drága ez a létfontosságú anyag!

A gazdasági egészség mutatójaként is ismert réz jegyzése 1,1 százalékkal került feljebb a londoni fémtőzsdén (LME), miután Jerome Powell kijelentései felpezsdítették a nyersanyagpiacokat a feszült geopolitikai háttér ellenére. A Fed elnöke szerint a gazdasági kilátások nem változtak szeptember óta, amikor a jegybank az idei évre még két kamatcsökkentést vetített előre - ennek apropóján a vezető

újabb kamatcsökkentést jelzett előre októberre.

A réz árfolyamát az elmúlt hónapokban támogatta a Fed monetáris lazítása – ami várhatóan élénkíti a keresletet –, valamint a világszerte jelentkező bányászati fennakadások sorozata. Ezek a termeléskiesések nemcsak a kínálatot csökkentik, hanem rávilágítanak azokra a jelentős kihívásokra is, amelyekkel a bányavállalatoknak szembe kell nézniük a növekvő kereslet kielégítése érdekében. A réz ára múlt héten 2024 májusa óta nem látott magasságokba emelkedett.

Kenny Ives, a kínai CMOC Group bányászati óriás kereskedelmi részlegének vezetője a Bloomberg londoni LME Week rendezvényén elmondta, hogy

az árak az év végére elérhetnék a 11 000 vagy akár a 12 000 dollárt is tonnánként.

Nick Snowdon, a Mercuria Energy Group fémpiaci kutatási vezetője ugyanezen az eseményen hozzátette, hogy a magasabb árszint "meglehetősen könnyen" elérhető lehet a komoly ellátási zavarok és a nyersanyagokba, különösen a fémekbe áramló befektetői pénzek miatt.

Ez rekordterületre emelné a rezet, amely 2024 májusában érte el eddigi legmagasabb árát a Londoni Fémtőzsdén, 11 104,5 dolláron tonnánként.

A fémpiacok az elmúlt héten követték a hangulatingadozásokat, amelyeket főként a Kína és az Egyesült Államok közötti pozícióharc vezérelt a jelenlegi kereskedelmi megállapodás jövő havi lejárata előtt. Legutóbbi nyilatkozatában Donald Trump amerikai elnök kilátásba helyezte, hogy leállíthatja az étolaj-kereskedelmet Kínával, válaszul az amerikai szójabab-vásárlások leállítására.

A címlapkép illusztráció.

