Kiadta a figyelmeztetést az IMF: a második világháború vége óta nem történt ilyen
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) előrejelzése szerint a globális államadósság 2029-re meghaladhatja a GDP 100 százalékát, ami a második világháború utáni időszak óta a legmagasabb szint lesz - közölte a Bloomberg.

Az IMF legfrissebb, szerdán közzétett Fiscal Monitor jelentésében arra figyelmeztet, hogy a növekvő adósságszolgálati költségek, a védelmi kiadások emelkedése és az öregedő társadalmak jelentős nyomást gyakorolnak a kormányzati költségvetésekre.

Jelenleg a költségvetéseket magas hiány és adósságok terhelik, a kiadások adóbevételeket meghaladó szintjének fennmaradása pedig egyre magasabb szintekre emeli az adósságot, veszélyeztetve a fenntarthatóságot és a pénzügyi stabilitást

- áll a jelentésben. Az IMF szerint fennáll a kockázata annak, hogy a globális GDP-arányos adósság 2029-re elérheti 123 százalékot.

A jelentés kiemeli, hogy

a globális pénzügyi válság és a Covid-19 járvány közötti olcsó hitelfelvételi időszak véget ért, és az adósságszolgálati költségek már most is terhelik a költségvetéseket.

"A kamatlábak jelentősen emelkedtek a globális piacokon, és jövőbeli alakulásuk rendkívül bizonytalan" - írja a szervezet.

Az IMF hozzátette, hogy a közkiadások jelentős része bérekre megy el, ami a fejlett gazdaságokban átlagosan a kiadások 25 százalékát, a feltörekvő gazdaságokban pedig 28 százalékát teszi ki.

A nyugdíjakra, oktatásra, egészségügyre fordított kiadások és a bérköltségek általában tartósan jelen vannak

- állapítja meg a jelentés.

