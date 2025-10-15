  • Megjelenítés
Kokaincunami zúdul rá Európa partjaira
Gazdaság

Kokaincunami zúdul rá Európa partjaira

Portfolio
A kokainkartellek új célpontja Európa lett, és a kontinens kikötői – különösen Marseille, Le Havre és Dunkerque – ma már a globális drogháború frontvonalába kerültek. A vámhatóságok technológiai fejlesztésekkel és nemzetközi együttműködéssel próbálják feltartóztatni a tengeri szállítmányokban rejtőző több tonnányi kábítószert, miközben a kikötői dolgozók mind gyakrabban válnak a maffia célpontjaivá – derül ki a Les Echos oknyomozásából.

A marseille-i kikötőben élesen kirajzolódik a globalizált kereskedelem és a szervezett bűnözés közti határ. A világ harmadik legnagyobb hajózási vállalata, a CMA CGM toronyházának 29. emeletéről látható, hogyan találkozik a konténerhajókkal érkező áruáradat a város északi negyedeivel, ahol a helyi drogmaffiák uralkodnak. Latin-amerikai kartellek az utóbbi években Európába irányították kokainfeleslegüket, miután telítődött az amerikai piac.

A kereskedelmi hajók 80 százaléka legális szállítmányokat visz, mégis ezek rejtik a drogok döntő részét.

2023 és 2024 között a francia hatóságoknál a kokainfogások 23 tonnáról 53,5 tonnára ugrottak, és csak Dunkerque-ben 10 tonnát találtak egyetlen szállítmányban.

A kábítószer leggyakrabban banánszállítmányokba, hajóalkatrészek közé vagy a konténerek ajtaja mögé kerül. A francia vámhatóság szerint a traffik több mint 68 százalékában van belső közreműködés. A Marseille–Fos kikötőn évente 1,45 millió konténer halad át, napi 4000 egység.

A vámhivatalok mindössze a szállítmányok 3 százalékát vizsgálják meg, 95 százalék pedig öt percen belül szabad utat kap.

Ez a hatalmas forgalom, a helyhiány és az emberhiány miatt lehetetlen teljes körű ellenőrzést biztosítani.

A kartellek két fő technikát alkalmaznak: a „rip-on” módszernél a konténer plombáját feltörve helyezik be a drogot, míg a „drop-off” során mozgó hajókra csempészik fel csomagjaikat, majd a cél előtt tengerbe dobják őket, hogy bűntársaik összegyűjtsék. Az ecuadori Guayaquil kikötőjéből induló hajók különösen sebezhetők, mert a lassú, mocsaras csatornán átvezető út miatt a gyorscsónakos bandák könnyen megközelítik őket.

Egyes cégek már fegyveres kísérettel vagy fedélzeti biztonsági ügynökökkel védik hajóikat.

A kikötői dolgozók és tengerészek gyakran kerülnek célkeresztbe: Le Havre-ban 2020-ban egy dokkmunkást halálra vertek, Marseille-ben pedig egy darukezelő családját ejtették túszul. A nagy hajózási cégek – például a német Hapag-Lloyd – már biztonsági programokat és személyi védelmet vezettek be, munkatársaiknak pedig megtiltották, hogy cégük logóját viseljék a nyilvánosságban. A francia CMA CGM több tízmillió eurót fektet a megelőzésbe, és saját kikötőket is épít, köztük Kolumbia partjainál, a kartellek történelmi központjában.

A vámhatóságok technológiai fejlesztésekkel és mesterséges intelligencia-alapú kockázatelemzéssel próbálnak lépést tartani. A mobil szkennerek néhány perc alatt képesek átvizsgálni egy konténert, de ha gyanú merül fel, a teljes rakomány kiszállítása és tisztítása napokig tarthat, ami súlyos veszteség a hajótulajdonosnak.

A nagy fogások többnyire tipp alapján születnek: 2024 júliusában Marseille-ben 180 konténert vizsgáltak át, végül 138 kilogramm kokaint találtak kettőben, és spanyol segítséggel sikerült letartóztatni a bűnszervezet tagjait.

A hatóságok szerint a küzdelem hosszú távon csak a hajózási társaságokkal való szoros együttműködéssel lehet eredményes. A cégeket arra ösztönzik, hogy rendszeresen auditálják magukat, osszák meg az adatokat, és azonnal jelezzék a gyanús eseteket. A cél nem a teljes felszámolás, hanem hogy Európa kikötői ne váljanak a kábítószer-kereskedelem gyenge láncszemévé. A tengerentúlról érkező „fehér cunami” megállítása ma már nemcsak bűnügyi, hanem gazdasági és nemzetbiztonsági kérdés is.

Kapcsolódó cikkünk

Negyed mázsányi kenőpénzt foglaltak le az EU eddigi legnagyobb, Magyarországig érő csempészbotrányában

Évek munkája kellhet hozzá, de Brüsszel ellophatja Trump elől a világ egyik legnagyobb piacát

Egyre szemtelenebbek a bűnözők, súlyos veszéllyel küzd az európai nagyhatalom

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A hölgy nem hátrál meg

Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
zöld lámpa rakpart budapest magyarország
Gazdaság
Új buszok álltak forgalomba Budapesten
Pénzcentrum
Tényleg jöhet a 14. havi nyugdíj Magyarországon? Megszólalt a Nyugdíjguru: ennyi pénzt kaphatnának a legszegényebb idősek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility