Megedződtek a magyar vállalkozások a permakrízis korában

A cikk a szerzők véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Amennyiben hozzászólna a témához, küldjön levelet a portfolio@portfolio.hu címre.
Az alábbiakban Szepesi Balázs, az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetőjének, valamint Zulik Ákos, az MCC vezető oktatójának, a CEE Connectivity Hub vezetőjének írását közöljük.
Nehéz év volt 2024. Kétszer annyi cég számolt be az árbevétel csökkenéséről, mint ahányan növekedéséről. A bérnövekedést, árcsökkenést komoly kihívásként megélők köre is jelentősen megnőtt az egy évvel ezelőttihez képest. Covid, háború, energiaár-sokk, infláció, német recesszió, vámháború - mindegyiknél abban reménykedtünk, hogy most már lassan visszatér az élet a normális kerékvágásba, de ez még mindig csak remény.
A fogyasztás mégis nő, a foglalkoztatás pedig stabil, a nyomást nagyrészt a vállalkozások és az állam fogják fel. A nagy kérdés, hogyan hat ez a gazdasági perspektívákra. Kutatásunk a magyar cégekre fókuszál, az államháztartás helyzetére csak pár gondolat erejéig térünk ki. Az eredmények tömören: szilárd alapok, komoly viharkárok, jó irányba induló vállalati alkalmazkodás és a versenyképességet erősítő piaci mechanizmusok - stabilitásra, piacra és finanszírozásra vágynak a vállalkozások.
A Jelentés a magyar vállalkozásról 2025 három pillérre épül: A Mathias Corvinus Collegium (MCC) átfogó vállalkozói felmérésére, az üzleti szolgáltatói ágazatra és az élelmiszeriparra fókuszáló mélyinterjús kutatásra, illetve a hazai és nemzetközi gazdasági folyamatok áttekintésére. A kérdőívet 2044 vállalkozásvezető töltötte ki 2025 tavaszán, lefedve a hazai kis-, közép- és nagyvállalatok széles körét.
Az elemzések a cégek piaci helyzetét, működési sajátosságait, fejlesztési terveit és jövőre vonatkozó várakozásait vizsgálják. A kérdések egy része megegyezik a 2024-es kutatásban alkalmazottakkal, így az idei adatok közvetlen összehasonlítást is lehetővé tesznek az elmúlt év eredményeivel. Az eredmények segítenek jobban megérteni, milyen tényezők alakítják a hazai cégek működését, versenyképességét és növekedési kilátásait.
Szilárd alapok
A magyar gazdaság alapjai erősek: a foglalkoztatás és a beruházások szintje, illetve a megtakarítási ráta magas, a külkereskedelmi egyenleg pozitív, az ország tőkevonzó képessége jó, az állam költségvetése stabil. Az alábbi ábrában a fő gazdasági mutatókat csoportosítottuk aszerint, hogy miben vagyunk jobbak/rosszabbak és miben javult/romlott a magyar gazdaság az uniós és a visegrádi átlaghoz képest.
A táblázat rávilágít, hogy pénzügyi fronton: az árfolyam és a kamat területén voltak gondok, ezek mögött az ország földrajzi kitettsége (pld. háború a szomszédban, energiaellátás kockázatai) és a rendszerváltással örökölt magas államadósság szintje áll (ez utóbb, már alacsonyabb, mint az uniós átlag és kevésbé nőtt, mint a többi visegrádi országban).
Az infláció, a jövedelmek és a vállalati hitelállomány trendjei az elmúlt évben jobbak, mint az unióban és a visegrádi országokban, de még van elmaradásunk. Az aktivitási ráta és a beruházások pedig nagyobb mértékben csökkentek, mint az EU-s és V3-as átlag, de a szint még mindig jóval magasabb.
A nemzetközi kitettség miatt nem vagyunk eléggé védettek,
de az elmúlt öt évet nézve a GDP-növekedése meghaladja az EU-s átlagot, Lengyelország után a második legmagasabb a régióban. (HU:7,9%, EU27: 6,5%, PL:18%, SK:7,8%, CZ:4,9 %). Az Eurostat adatai szerint a vállalkozások termelékenységének növekedése az elmúlt öt évben a többi visegrádi országgal együtt nagyobb, mint az EU-s átlag. Magyarországon a közepes- és a kisvállalkozások termelékenységi elmaradása kisebb a nagyvállalatoktól, mint az Unióban vagy a V3-ban.
Azaz a terhek nagyok, de tragikus helyzetről, összeomlás előtti állapotról nincs szó. Magyarország jobban állja ezt a mostani válságot, mint a rendszerváltáskor vagy 2008-12-ben. Ebben komoly szerepe lehet annak, hogy a vállalkozói világ megedződött: a vezetők tapasztaltabbak, a cégek pedig reziliensebbek. Tudják, hogyan kezeljék a nehézségeket, látják, milyen stratégiával lehet a túlélésnél többre törekedni.
Komoly viharkárok
Nehéz év volt: többen érezték az ügyfélszám, az értékesítés, a nyereség csökkenését, mint emelkedését. A cégek kétharmadának sikerült ügyfelei számát szinten tartani vagy növelni. Az értékesítés volumene a cégek felénél, nyereségük több mint felénél csökkent.
2025-ben a költségoldali nyomás jelenti a legnagyobb nehézséget a vállalkozások számára. A legtöbben a bérnövekedés kigazdálkodását nevezték meg problémaként, míg a keresletcsökkenés a második leggyakrabban említett kihívás. Három éves távon a kivárás és az optimizmus jellemzi a vállalkozókat, negyedük borúlátó - a cégvezetők 40 %-a nem vár változást, az optimisták másfélszer annyian vannak, mint a pesszimisták.
Jó irányba induló vállalati alkalmazkodás
A jövőre vonatozó terveket elemezve azt találjuk, hogy a fejlesztéseik fókuszában a termékek egyediségének és a működés minőségének erősítése, azaz a versenyképesség és a termelékenység erősítése áll. A nehézségek közepette egy termelékenységi, versenyképességi szintlépés lehetősége bontakozik ki a magyar vállalkozások világában.
A vezetők számára a bevételi oldal erősítése: az ügyféligények kielégítése és az értékesítési csatornák fejlesztése állnak az első helyen, megelőzve a termelés vagy a belső működés optimalizálását.
Az elmúlt egy évben megvalósított beruházások többsége 2025-ben a jobb működésre, a korszerűbb technológiák bevezetésére fókuszált, a megkérdezett cégek fele valósított meg beruházást ezeken a területeken. A harmadik leggyakoribb fejlesztési irány az új termék vagy szolgáltatás bevezetése volt, az informatika és a munkavállalók fejlesztése került még be az öt legfontosabb beruházási cél közé.
Erős, termelékenységre és fejlődésre ösztönző verseny
A magyar vállalkozások mindennapjait erős és állandó verseny alakítja. A nyomás minden irányból érzékelhető és folyamatos alkalmazkodásra késztet. A kép összességében stabil: a verseny intenzitása nem változott érdemben az előző évhez képest, ami azt jelzi, hogy a piac szerkezete és vállalkozások piaci kapcsolatai alapvetően nem változtak.
A tartós nyomás arra ösztönzi a cégeket, hogy képességeiket tudatosan fejlesszék. Ezt az erőt jól mutatja, a versenyérzet és a versenyelőny közötti összefüggés. Azok a cégek működnek jobban, amelyek nagyon erősnek érzik a versenyt vagy egyáltalán nem érzik annak jelenlétét. Az előbbiek számára a túlélés feltétele a hatékonyság folyamatos javítása. Az utóbbiak pedig részben azért nem érzik a versenyt, mert olyan pozíciót tudtak kiépíteni a piacon, amely stabil és nehezen támadható.
Az olcsóbb termelés képessége, a jobb minőség, (illetve mélyelemzéseink szerint a pontosabb teljesítés és a termékek vagy szolgáltatások egyedi sajátosságai is) mind olyan tényezők, amelyek erősítik a cégek piaci pozícióját. A verseny hiánya ilyenkor nem a piac zártságát jelzi, hanem azt, hogy a cég már olyan szintű megkülönböztethetőséget és minőséget képvisel, amely révén kiemelkedik a mezőnyből.
A vállalkozások teljesítménye, önbizalma és jövőképe szoros összefüggést mutat a versenyelőny meglétével. A jobb teljesítmény, a jobb piaci pozíció és az optimizmus együtt jár - az erősebb piac helyzetű cégek árbevétele magasabb, tavalyi teljesítményük jobban alakult, és a jövőre vonatkozóan is bizakodóbbak. Az egyediségbe fektető, vevőfókuszú cégek jobban teljesítenek: azok, akik tudatosan fejlesztik termékeik egyediségét és minőségét, jobb minőségben és költséghatékonyabban termelnek, rugalmasabban alkalmazkodnak és gyakrabban kínálnak értéknövelő szolgáltatásokat.
Klaszterelemzéssel két csoportba sorolhatóak a vállalkozások: az előbbiek szerint jobban teljesítő és optimistább ’Sikeresek’, illetve a kevésbé eredményes ’Követők’ táborába. A sikeres vállalatok fejlesztési tevékenysége jóval aktívabb, mint a követőké. Ők minden vizsgált dimenzióban – legyen szó új termékek vagy szolgáltatások bevezetéséről, technológiai fejlesztésekről, stratégiai partnerségekről vagy a munkavállalók képzéséről - jóval nagyobb arányban hajtottak végre beruházásokat. A tartós piaci siker tehát a fejlődéshez szükséges innovációval és kockázatvállalással is együtt jár.
A magyar kapitalizmus jól működik: a piac a jobbaknak hoz sikert és mindenkit az egyedibb, minőségibb, termelékenyebb – versenyképesebb – működésre sarkall.
Csak piac és finanszírozás kell, a többit megoldom
A vezetők szerint a fejlesztések megvalósításának legnagyobb akadályát a finanszírozási lehetőségek hiánya és a piaci bizonytalanság jelentik - ezek fogják vissza a fejlesztések megvalósítását.
A vállalkozások finanszírozásukat alapvetően belső erőforrásokra építik. A külső források – legyen szó bankhitelekről, állami támogatásokról vagy alternatív megoldásokról – általában csak kiegészítő szerephez jutnak. Ez válságállóságot és döntési szabadságot biztosít számukra. A vállalatok így, önerejükből is képesek fenntartani és fejleszteni működésüket, ám fejlesztési tevékenységüknek komoly lendületet adhat a külső finanszírozási lehetőségek bővülése.
Viharban, jó irányba
Középtávon az árbevétel és a profitráta növekedését várja a cégek többsége - egy éves távon a vállalkozásvezetők több mint fele, öt éves horizonton pedig majd kétharmaduk számít reálértékű árbevétel-növekedésre.
Habár ötödik éve tart a bizonytalanság kora, a cégek harapófogóba kerültek a kereslet esése és a költségek növekedése között, a lélekerejük megmaradt.
Még mindig többen vannak a derülátó, mint a pesszimista vállalkozók.
A magyar vállalkozóké egy kemény világ, a mindennapok meghatározója a nemzetközi kitettségből közvetkező bizonytalanság és szűk mozgástér. Ennek az az oka, hogy a globális értékláncok rendjében sikeres stratégia elsősorban a beszállítói betagozódásra vagy a kisebb és/vagy átmeneti piaci rések betöltésére építhető.
A válság kényszere azonban minőségi, termelékenységi továbblépésre sarkall, ami egy versenyképességi fordulat lehetőségét hordozza magában. A magyar gazdaság egészséges: a makrogazdasági alapok stabilak, a vállalkozások alkalmazkodóképesek. Ez nem csak a több évtizedes rutin eredménye, a verseny az, ami fegyelmez és inspirál: fejlődésre sarkall, az innováció motorja a hozamot és biztonságot kínáló egyediség megteremtésének ambíciója.
A vállalkozók piaci hozzáférésre, stabilitásra és a finanszírozás bővítésére vágynak, a többit ők majd megoldják.
A cikk a szerzők véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Amennyiben hozzászólna a témához, küldjön levelet a portfolio@portfolio.hu címre.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Lassult az új építésű lakások drágulása, de így is van, ahol 3,7 millió egy négyzetméter
Egy év alatt 16% feletti az áremelkedés az új lakásoknál.
Az egyik legnagyobb európai országba szállt bele Donald Trump: jól ismert formában érkezhet a megtorlás
Nagyon elégedetlen az amerikai elnök.
Az EU-csatlakozásra készül a posztszovjet ország, a Világbanknál is dolgozó szakembert igazolnának a kormányfői posztra
Alexandru Munteanu lehet az új moldovai miniszterelnök.
Megszólalt a KÉSZ Csoport új vezetője: így küzdenek meg az építőipar kihívásaival
Ármos Bélát, a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. új vezérigazgatóját kérdeztük
Megedződtek a magyar vállalkozások a permakrízis korában
Friss felmérés mutatja meg a magyar kapitalizmus titkát.
Küszöbön az újabb háború - Napok óta megy a lövöldözés az atomhatalom határvidékein
Múlt héten volt már egy komolyabb összecsapás.
Kongatják a vészharangot az autógyártók Kína legújabb lépése miatt
Súlyos ellátási problémákat okozhatnak.
Sebők, Vinnai, Izer, Lóska - Egy helyen a legfontosabb banki IT és digitális vezetők!
Jön a Portfolio Banking Technology konferenciája.
Őszi adócsomag 2025: kripto, KIVA, TAO és áfa
Az idei ősz meghatározó időszak az adózási szabályok átalakításában, mivel a kormány két különböző célú adócsomag benyújtását tervezi. Az első csomag főként technikai jellegű mó
Tájkép csata után - mi követheti a kereskedelmi háborút?
A világgazdaságban a hatalmi logika váltja fel a szabályalapú rendszert.
AI az űrben - A nem túl távoli valóság
Nemcsak a híreket, de a beruházási dömpinget is az AI dominálja: az amerikai GDP 1,2 százalékát öntik bele az AI-t kiszolgáló adatközpontok telepítésébe. Több cég... The post AI az űrben
Egy éttermezés ma, vagy százezerrel több nyugdíj? Ennyibe kerül a halogatás
Halogatni rendkívül emberi dolog. Halogatjuk a takarítást, a bankszámlaváltást, és bizony sajnos a nyugdíjra való készülést is. De miért tesszük ezt, és mennyibe kerül ez nekünk? Mutatjuk
Új-Zéland: amikor egy ország azzal szembesül, hogy az áramszámla felülírja a klímapolitikai célokat
Új-Zéland klímapolitikájában a rövid távú energiabiztonság és a hosszú távú zéró kibocsátás közötti ellentét egyre élesebb.
A hölgy nem hátrál meg
Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.
Energiahatékonyság az egészségügyben
A Nemzeti Fejlesztési, Fenntarthatósági és Kutatási Ügynökség (NFFKÜ) új, "Egészségügyi épületek energiahatékonysága" című pályázati felhívása mérföldkő lehet a hazai egészség
Buborékban élünk? - A közösségi média és a pénzügyi valóság torzulása
A közösségi média és a finfluenszerek pénzügyi térnyerése olyan pénzügyi kultúrát hoz magával, ahol a gazdasági döntések már nemcsak számokon és táblázatokon, hanem mémeken, sztoriko
A vámháború szülte a tőzsdék új kedvencét – itt a beszálló?
Ebben a sztoriban is szerepet kapott Donald Trump.
Béke Gázában: Trumpnak tényleg sikerült lezárnia egy háborút?
Végre elhalkulnak a fegyverek?
Áttörés jöhet az agykutatásban – eddig ilyet csak filmekben láttunk
Rózsa Balázzsal, a BrainVisionCenter alapítójával beszélgettünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!