Nagy változások jönnek a YouTube-nál
Nagy változások jönnek a YouTube-nál

A YouTube frissíti videólejátszójának megjelenését, hogy "tisztább és magával ragadóbb" élményt nyújtson a felhasználóknak - közölte a The Verge.

A vállalat közleménye szerint a frissített kezelőszervek és új ikonok

vizuálisan kielégítőbb megtekintési élményt biztosítanak, miközben kevesebb tartalmat takarnak el.

A változtatásokat már korábban az év folyamán elkezdték tesztelni.

Az új megjelenés lekerekített, enyhén áttetsző képernyőgombokat tartalmaz, bár a hatás közel sem olyan intenzív, mint az Apple Liquid Glass megoldása.

A frissített lejátszó mobilon, weben és TV-készülékeken egyaránt elérhető lesz.

A YouTube számos egyéb újítást is bevezet - a The Verge szerint a dupla koppintással történő átugrás funkció "modernebb és kevésbé zavaró" lesz videónézés közben. A hozzászólásokra adott válaszok új, strukturált rendszere "fókuszáltabb olvasási élményt" biztosít a válaszpanelen belül.

Egyes videóknál a tetszésnyilvánítás gomb megnyomásakor "dinamikus" animáció jelenik meg, például zenei videók kedvelésekor egy hangjegy.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A hölgy nem hátrál meg

Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

2025. október 16.

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

2025. október 20.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

