Nagy változások jönnek a YouTube-nál

A vállalat közleménye szerint a frissített kezelőszervek és új ikonok

vizuálisan kielégítőbb megtekintési élményt biztosítanak, miközben kevesebb tartalmat takarnak el.

A változtatásokat már korábban az év folyamán elkezdték tesztelni.

Az új megjelenés lekerekített, enyhén áttetsző képernyőgombokat tartalmaz, bár a hatás közel sem olyan intenzív, mint az Apple Liquid Glass megoldása.

A frissített lejátszó mobilon, weben és TV-készülékeken egyaránt elérhető lesz.

A YouTube számos egyéb újítást is bevezet - a The Verge szerint a dupla koppintással történő átugrás funkció "modernebb és kevésbé zavaró" lesz videónézés közben. A hozzászólásokra adott válaszok új, strukturált rendszere "fókuszáltabb olvasási élményt" biztosít a válaszpanelen belül.

Egyes videóknál a tetszésnyilvánítás gomb megnyomásakor "dinamikus" animáció jelenik meg, például zenei videók kedvelésekor egy hangjegy.

