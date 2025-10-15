  • Megjelenítés
Óriási elbocsátási hullám zajlik az USA-ban
Gazdaság

Óriási elbocsátási hullám zajlik az USA-ban

Portfolio
A Fehér Ház költségvetési igazgatója szerint több mint 10 ezer szövetségi alkalmazott elbocsátására kerülhet sor a kormányzati leállás során - adta hírül a Bloomberg.

Russell Vought, a Fehér Ház költségvetési igazgatója szerdán bejelentette, hogy

Donald Trump adminisztrációja várhatóan több mint 10 ezer szövetségi alkalmazottat fog elbocsátani a jelenlegi kormányzati leállás ideje alatt.

Bírósági dokumentumok szerint eddig mintegy 4 000 szövetségi dolgozó veszítette el állását, de Vought szerint a végleges szám ennél sokkal magasabb lesz.

A Fehér Ház költségvetési hivatala kedden ígéretet tett a létszámcsökkentések folytatására. Az adminisztráció egyelőre nem részletezte, mely hivatalokat vagy munkaköröket érinthetik a jövőbeni elbocsátási hullámok.

Folytatni fogjuk ezeket a létszámcsökkentéseket a leállás során, mert fontosnak tartjuk, hogy az amerikai adófizetők érdekében támadásban maradjunk

- nyilatkozta Vought.

A Fehér Ház kiélezte a demokratákkal folytatott vitát a szövetségi kiadásokról azzal, hogy egyes szövetségi alkalmazottak elbocsátása mellett döntött, ahelyett, hogy csak kényszerszabadságra küldené őket a leállás idejére. A republikánusok szerint az elbocsátások szükségesek, amit a költségvetési szakértők és a demokraták vitatnak, mivel a dolgozók a leállás alatt egyébként sem kapnak fizetést.

A kormányzati leállás által okozott veszteségekről nemrég Scott Bessent pénzügyminiszter is nyilatkozott. A politikus szerint az amerikai gazdaság naponta 15 milliárd dollárnyi veszteséget szenved el a politikai patthelyzetnek köszönhetően.

15 milliárd dollár veszteséget okoz naponta a kormányzati leállás

Trump azt is bejelentette, hogy közzé fog tenni egy listát azokról a "demokrata" programokról, amelyeket meg kíván szüntetni a már 15 napja tartó leállás során. A Fehér Ház a szövetségi költségvetést eszközként használja, hogy a leállást a lehető legfájdalmasabbá tegye a demokraták számára.

A tömeges elbocsátások általánosságban népszerűtlenek a szavazók körében, akik továbbra is inkább Trumpot és a republikánusokat tartják felelősnek a leállásért, mint a demokratákat.

Egy október 10-13. között készült Economist/YouGov felmérés szerint a megkérdezettek 54 százaléka ellenzi az elbocsátásokat, míg csak 29 százalékuk támogatja azokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

