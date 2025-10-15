Óriási elbocsátási hullám zajlik az USA-ban

Russell Vought, a Fehér Ház költségvetési igazgatója szerdán bejelentette, hogy
Donald Trump adminisztrációja várhatóan több mint 10 ezer szövetségi alkalmazottat fog elbocsátani a jelenlegi kormányzati leállás ideje alatt.
Bírósági dokumentumok szerint eddig mintegy 4 000 szövetségi dolgozó veszítette el állását, de Vought szerint a végleges szám ennél sokkal magasabb lesz.
A Fehér Ház költségvetési hivatala kedden ígéretet tett a létszámcsökkentések folytatására. Az adminisztráció egyelőre nem részletezte, mely hivatalokat vagy munkaköröket érinthetik a jövőbeni elbocsátási hullámok.
Folytatni fogjuk ezeket a létszámcsökkentéseket a leállás során, mert fontosnak tartjuk, hogy az amerikai adófizetők érdekében támadásban maradjunk
- nyilatkozta Vought.
A Fehér Ház kiélezte a demokratákkal folytatott vitát a szövetségi kiadásokról azzal, hogy egyes szövetségi alkalmazottak elbocsátása mellett döntött, ahelyett, hogy csak kényszerszabadságra küldené őket a leállás idejére. A republikánusok szerint az elbocsátások szükségesek, amit a költségvetési szakértők és a demokraták vitatnak, mivel a dolgozók a leállás alatt egyébként sem kapnak fizetést.
A kormányzati leállás által okozott veszteségekről nemrég Scott Bessent pénzügyminiszter is nyilatkozott. A politikus szerint az amerikai gazdaság naponta 15 milliárd dollárnyi veszteséget szenved el a politikai patthelyzetnek köszönhetően.
Trump azt is bejelentette, hogy közzé fog tenni egy listát azokról a "demokrata" programokról, amelyeket meg kíván szüntetni a már 15 napja tartó leállás során. A Fehér Ház a szövetségi költségvetést eszközként használja, hogy a leállást a lehető legfájdalmasabbá tegye a demokraták számára.
A tömeges elbocsátások általánosságban népszerűtlenek a szavazók körében, akik továbbra is inkább Trumpot és a republikánusokat tartják felelősnek a leállásért, mint a demokratákat.
Egy október 10-13. között készült Economist/YouGov felmérés szerint a megkérdezettek 54 százaléka ellenzi az elbocsátásokat, míg csak 29 százalékuk támogatja azokat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Tömegesen indulnak Németországba az ukrán fiatalok
Kihasználják a szabad határátlépést.
Kimondta Berlin: német pénzből épülnek az Oroszországot pusztító fegyverek
Eredményes a program.
Állítsd meg a veszteséget! Stop szintek és kockázatkezelés profi módra - interaktív, online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Ez egyre durvább: amerikai bombázók jelentek meg Venezuela körül – Azonnal riasztották a vadászgépeket
Folyamatos az eszkaláció.
15 milliárd dollár veszteséget okoz naponta a kormányzati leállás
A költségvetési hiány viszont csökken tavalyhoz képest.
Megtörte a csendet Moszkva: elmondták, szerintük mi az igazság az Európát terrorizáló drónokról
Ez most az orosz álláspont.
Bejelentette Moszkva: konkrét béketervet raktak le Donald Trump asztalára - Amerikánál pattog a labda
Moszkva egészen konkrét megoldási javaslattal állt elő.
Watsco, Inc. - elemzés
Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány furcsaság, ami zavar.CégismertetőA Watsco, Inc. (WSO) légkondicionáló, fűtő és hűtő beren
Tájkép csata után - mi követheti a kereskedelmi háborút?
A világgazdaságban a hatalmi logika váltja fel a szabályalapú rendszert.
AI az űrben - A nem túl távoli valóság
Nemcsak a híreket, de a beruházási dömpinget is az AI dominálja: az amerikai GDP 1,2 százalékát öntik bele az AI-t kiszolgáló adatközpontok telepítésébe. Több cég... The post AI az űrben
Őszi adócsomag 2025: kripto, KIVA, TAO és áfa
Az idei ősz meghatározó időszak az adózási szabályok átalakításában, mivel a kormány két különböző célú adócsomag benyújtását tervezi. Az első csomag főként technikai jellegű mó
Egy éttermezés ma, vagy százezerrel több nyugdíj? Ennyibe kerül a halogatás
Halogatni rendkívül emberi dolog. Halogatjuk a takarítást, a bankszámlaváltást, és bizony sajnos a nyugdíjra való készülést is. De miért tesszük ezt, és mennyibe kerül ez nekünk? Mutatjuk
Új-Zéland: amikor egy ország azzal szembesül, hogy az áramszámla felülírja a klímapolitikai célokat
Új-Zéland klímapolitikájában a rövid távú energiabiztonság és a hosszú távú zéró kibocsátás közötti ellentét egyre élesebb.
A hölgy nem hátrál meg
Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.
Energiahatékonyság az egészségügyben
A Nemzeti Fejlesztési, Fenntarthatósági és Kutatási Ügynökség (NFFKÜ) új, "Egészségügyi épületek energiahatékonysága" című pályázati felhívása mérföldkő lehet a hazai egészség
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Több pénz jut ingatlanfelújításra – Könnyebb a támogatást megszerezni
Változnak a feltételek.
A vámháború szülte a tőzsdék új kedvencét – itt a beszálló?
Ebben a sztoriban is szerepet kapott Donald Trump.
Béke Gázában: Trumpnak tényleg sikerült lezárnia egy háborút?
Végre elhalkulnak a fegyverek?