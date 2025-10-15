Patthelyzet Európa egyik legnagyobb gazdaságában – fontos üzenetet küldött a jegybankelnök

"Jövőre el kell érnünk a költségvetési hiány jelentős csökkentését" – mondta Villeroy a Bloomberg TV-nek New Yorkban.
A megoldás nagy része a kiadási oldalon található, de egy kisebb rész a bevételeket, azaz az adókat is érintheti.
Villeroy itt minden bizonnyal az adózás igazságosságával kapcsolatban kirobbant franciaországi vitákra utalt. A bal- és jobboldal egyaránt a vagyonadó valamilyen formájú visszavezetését szeretné elérni, míg a kormányerők korábban inkább ellenezték az ötletet – igaz, a fokozódó társadalmi és politikai nyomás fényében már nyitottabbnak mutatkoznak. Azonban még ha be is vezetik, a vagyonadó nem jelenthet önmagában megoldást Franciaország pénzügyeire, muszáj lesz visszafogniuk a kiadásokat is.
A jegybankelnök kijelentései azután hangzottak el, hogy Sébastien Lecornu miniszterelnök a parlament elé terjesztette a jövő évi költségvetési javaslatokat, amelyek elegendőek lehetnek ahhoz, hogy a kormány túlélje a héten várható bizalmatlansági indítványt. Bár a politikai paletta minden szereplője elismeri, hogy rendezni kell az államháztartást, arról nem sikerült többségi konszenzust kialakítani, hogy hogyan.
A patthelyzet a 2027-es elnökválasztásig is fennmaradhat – az a szavazás pedig akár a szélsőjobboldali Marine Le Pen Nemzeti Tömörülésének győzelmét is hozhatja. Egy ilyen forgatókönyv aggodalmat kelt a jegybank függetlenségével kapcsolatban, különösen Donald Trumpnak a Federal Reserve ellen intézett korábbi támadásai fényében.
Nem fog lemondani
Villeroy szerint a félelmek megalapozatlanok és hangsúlyozta, hogy a Francia Nemzeti Bank és az Európai Központi Bank függetlenségét jogi garanciák védik. Emellett cáfolta azokat a találgatásokat is, hogy idő előtt távozna posztjáról, lehetővé téve Emmanuel Macron elnöknek, hogy még mandátuma lejárta előtt új jegybankelnököt nevezzen ki.
"Nem látok sem Franciaországban, sem az eurózónában olyan vitát, amely megkérdőjelezné a jegybanki függetlenséget" – mondta Villeroy.
2027-ig a helyemen maradok. Majd meglátjuk, mi történik.
