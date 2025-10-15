Reggel óta nem működik a BudapestGO, a BKK sem tudja, mikor áll helyre

Számos utas jelezte, hogy

szerda reggel nem tudott jegyet vagy bérletet vásárolni a BudapestGO alkalmazáson keresztül,

ami akadályozta a budapesti tömegközlekedés használatát.

A Budapesti Közlekedési Központ korábban tájékoztatta az utasokat, hogy fejlesztési munkálatok zajlanak az applikációban, amelyeknek szerda reggel 7 órára kellett volna befejeződniük. A tervezett időpontra azonban nem sikerült helyreállítani a szolgáltatás teljes funkcionalitását.

A BKK sajtóosztálya megkeresésre megerősítette a problémát, és közölte, hogy bár az utazástervező funkció továbbra is használható, a jegy- és bérletvásárlási lehetőség, valamint a korábban megvásárolt jegyek és bérletek használata átmenetileg nem elérhető.

A járművezetők és az ellenőrök tudnak a hibáról, annak elhárításáig ügyfeleink türelmét és megértését kérjük. Azonnal jelezzük, ha a hiba elhárult, és az alkalmazás ismét zavartalanul működik

– közölte a BKK.

A közlekedési vállalat egyelőre nem adott tájékoztatást arról, hogy mikor várható a probléma teljes körű megoldása.

