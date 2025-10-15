Rossz hírt kaptak a bliccelők a MÁV-tól

A MÁV-csoport járatain tavaly ősztől kötelező a jegyelővétel Budapest elővárosi zónájában, a vonatokra csak érvényes jegy vagy bérlet birtokában lehet felszállni. Korábban, ha valaki a jegyellenőrzéskor, azaz még a fedélzeten fizetett pótdíjat, alacsonyabb összeggel számolhatott, mintha ezt utólag, csekken tette volna meg.

Ezt a különbséget korábban az indokolta, hogy még nem állt rendelkezésre annyi önkiszolgáló jegyvásárlási lehetőség, mint jelenleg - írja a MÁV. A fejlesztéseket követően – a budapesti, helyi közlekedéshez és a HÉV-hez hasonlóan –

a MÁV-csoportnál is egységesen 25 ezer forint lesz a pótdíj összege. A felkészülési időszak október 16-án lejár. Mostantól egységes összegű pótdíjakkal kell számolni a bliccelésnél.

