Scott Bessent: "Nem fogunk tárgyalni csak azért, mert a tőzsde esik"

Scott Bessent, az Amerikai Egyesült Államok pénzügyminisztere határozott kijelentést tett a Kínával szemben alkalmazott tárgyalási stratégiáról.
Nem fogunk tárgyalni csak azért, mert a tőzsde esik, és nem riadunk vissza az erős intézkedésektől Pekinggel szemben ilyen okból
- jelentette ki Bessent a CNBC Invest in America Fórumon adott exkluzív interjújában.
Azért tárgyalunk, mert azt tesszük, ami gazdaságilag a legjobb az Egyesült Államoknak
- tette hozzá.
A pénzügyminiszter határozottan cáfolta a The Wall Street Journal jelentését, amely szerint Hszi Csin-ping kínai elnök arra számít, hogy az amerikai gazdaság nem bír el egy elhúzódó kereskedelmi konfliktust Kínával. Bessent "szörnyűnek" nevezte a jelentést, és azzal vádolta az újságot, hogy "a Kínai Kommunista Párt diktálása alapján" írt.
Az amerikai piacok hektikusan mozogtak az elmúlt napokban, mivel a világ két legnagyobb gazdasága közötti kereskedelmi tárgyalások bizonytalanná váltak. A részvények pénteken zuhantak, miután Donald Trump elnök a kínai importra kivetett vámok emelésével fenyegetett, válaszul Kína ritka földfémekre vonatkozó új exportkorlátozásaira.
Trump a hétvégén enyhíteni látszott álláspontján, ami hétfőn piaci fellendülést eredményezett. Kedden azonban a főbb részvényindexek volatilis kereskedést mutattak; az S&P 500 zuhanni kezdett a piaci zárás előtt, miután Trump újabb kereskedelmi fenyegetést intézett Kína ellen, ezúttal azzal vádolva Pekinget, hogy gazdasági ellenségeskedést folytat, mert nem vásárol amerikai szójababot.
