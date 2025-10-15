Szijjártó Péter elárulta, hogy mikor indulhat be igazán a Paks II. projekt

Fél éven belül megkezdődhet a Paks II. ötödik blokkjának betonöntése, ami egy fontos mérföldkő, ugyanis innentől kezdve a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) sztenderdjei szerint is építés alatt álló atomerőműnek fog minősülni a projekt - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Moszkvában.

Szijjártó Péter a Roszatom vezérigazgatójával, Alekszej Lihacsovval folytatott megbeszélését követően arról számolt be, hogy

a következő évtized elejére szeretnénk mindkét új reaktorblokkot csatlakoztatni a hálózatra. Átnéztük az ütemtervet, amely szerint az ötödik blokk első betonja legkésőbb jövő február elején kerül a földbe

- mondta a magyar külügyminiszter, majd azt is hozzátette: "ez nagyszerű hír, hiszen ezen ponttól kezdve a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szabványai szerint is folyamatban lesz az atomerőmű építése, ami teljesen új szakaszt nyit ebben a beruházásban".

A szaktárcát vezető miniszter azt is kihangsúlyozta, hogy az ország energiaigénye nő a gazdaság teljesítményének növekedésével, és annak érdekében, hogy olcsó energiával tudják kiszolgálni Magyarország növekedő energiaigényét, a nukleáris kapacitások bővítésére van szükség.

A kijelentés ellenére ingatag lábakon áll jelenleg a paksi bővítés. Az Európai Unió Bírósága szeptember 11-én hozott ítéletével megsemmisítette az Európai Bizottság 2017-es döntését, amely engedélyezte a magyar kormány számára, hogy állami támogatást nyújtson a Paks II. atomerőmű két új blokkjának megépítéséhez. A Bizottságnak ez alapján újra kell nyitni az ügyet és ismételten meg kell vizsgálnia a döntését, immár nemcsak állami támogatási, hanem közbeszerzési szempontból is. És bár az ítélet nem tiltja meg a beruházás folytatását, komoly bizonytalanságot okoz, amely már önmagában is befolyásolja a kivitelezési munkálatok menetét.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/KKM