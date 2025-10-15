  • Megjelenítés
Szijjártó Péter: idén is rekordot dönt az orosz földgázbeszerzés
Szijjártó Péter: idén is rekordot dönt az orosz földgázbeszerzés

Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter Facebook oldalán közzétett tájékoztatása szerint idén már mintegy 6 milliárd köbméter földgáz érkezett Oroszországból, ami felülmúlja a korábbi években lebonyolított beszerzések mennyiségét.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tájékoztatása szerint idén újra rekordot dönt a Magyarországra irányuló orosz földgázszállítás. A miniszter mai Facebook-bejegyzésében arról tájékoztatott, hogy

az idei beszerzés mennyisége elérte a 6 milliárd köbmétert, ami napi több mint 21 millió köbméternek felel meg.

A miniszter úgy véli, hogy a maradék infrastruktúra hiánytalanul nem tudná pótolni az orosz szállítmányok kiesését, ezért továbbra is a több forrásból érkező energiaellátásban érdekeltek. Az elmúlt hetekben az Európai Bizottság mellett Donald Trump amerikai elnök is nyíltan kijelentette, hogy Magyarországnak meg kellene szüntetnie az orosz energiafüggőségét, a magyar kormány álláspontja azonban egyértelmű:

több forrásra és több útvonalra van szükség

- fogalmazott Szijjártó.

