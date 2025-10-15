Új buszok álltak forgalomba Budapesten

Forgalomba álltak az új maximidi buszflotta első járművei (Mercedes-Benz Citaro K) a fővárosban - közölte közös közleményében a BKV Zrt. és a Budapesti Közlekedési Központ.

A közlemény alapján 2026 első negyedévének végéig 65 maximidi típusú busz áll majd az utasok rendelkezésére;

az első járművek az újpesti 121-es vonalon közlekednek, ezt követően pedig rövidesen a gellérthegyi 27-esen is lehet majd velük találkozni.

Kifejtették, hogy a BKV új, Mercedes-Benz Citaro K típusú buszai a kor elvárásainak megfelelő felszereltséggel, ergonomikus utastérrel, fedélzeti kamerákkal és korszerű, az átszállási kapcsolatokat is mutató utastájékoztató rendszerrel rendelkeznek, továbbá az utasok kényelmét szolgálja az üléseknél elhelyezett USB-töltő csatlakozási lehetőség is. A buszok alacsony padlósak és klimatizáltak, akadálymentes kialakításuknak köszönhetően pedig a babakocsis és a mozgáskorlátozott utasok is kényelmesen használhatják - tették hozzá.

Kitértek arra is, hogy a 10,6 méteres, jól manőverezhető járművek a maximidi kategóriába tartoznak, és a város kisebb forgalmú, szűkebb utcákban vezető vonalain biztosítják a közlekedést.

