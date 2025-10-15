  • Megjelenítés
Újabb magyar Nobel-díjast köszönthetünk: Krasznahorkai Lászlóra figyel a világ
Gazdaság

Újabb magyar Nobel-díjast köszönthetünk: Krasznahorkai Lászlóra figyel a világ

Portfolio
Krasznahorkai László személyében újabb magyar irodalmi Nobel-díjast köszönthettünk a múlt hét folyamán. A hír szabályosan letartolta a magyar és nemzetközi sajtót, miután a több éve a díj várományosának tartott gyulai születésű író nevét jelentették be a svéd fővárosban. A Google Trends adatai alapján megnéztük, hogyan befolyásolta a Google-kereséseket hazai és nemzetközi szinten a Nobel-díjak kihirdetése.

Kihirdették a 2025-ös Nobel-díjakat

A múlt hét folyamán Stockholmban kihirdették az idei Nobel-díjak nyerteseit. A hat kategória díjazottai a hagyomány szerint Alfred Nobel születésnapján, december 10-én vehetik át a díjaikat a svéd fővárosban, a vele járó 11 millió svéd korona (388 millió forint) értékű pénznyereménnyel együtt.

Az idei díjak kapcsán hazánkban egyértelműen a csütörtökön kiosztott irodalmi Nobel kapta a legnagyobb figyelmet, ugyanis

Krasznahorkai László személyében újra magyar díjazottja lett a kategóriának.

Kapcsolódó cikkünk

Krasznahorkai László kapta az irodalmi Nobel-díjat!

A gyulai születésű írót már évek óta a díj egyik várományosaként tartották számon, regényeivel pedig korábban több rangos nemzetközi irodalmi díjat is elnyert. 2015-ben életművéért Nemzetközi Man Booker-díjat, Báró Wenckheim hazatér című, 2016-os regényért pedig National Book Award for Translated Literature díjat nyert.

A Nobel-bizottság indoklása szerint Krasznahorkai „meggyőző és látomásos” életművével,

az apokaliptikus rettenet közepette is megerősíti a művészet erejét.

A szerző hazai és nemzetközi viszonylatban is egyik legismertebb regénye, a Sátántangó egy sötét, alföldi faluban játszódik, ahol az ott élők remény nélkül várják a megváltást, miközben a közösségük a széthullás felé sodródik. A regényből 1994-ben Tarr Béla készített monumentális, fekete-fehér filmet, amely a magyar filmgyártás egyik kultikus alkotásává vált, a két alkotó pedig számos további sikeres művet készített együtt.

  • A 2025-ös orvosi–élettani Nobel-díjat, Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell és Szakagucsi Simon kapja megosztva, a perifériás immuntoleranciával kapcsolatos felfedezéseikért, amivel új utakat nyithatnak az autoimmun betegségek kezelésében.
  • A fizikai Nobel-díjat John Clarke-nak, Michel H. Devoret-nek és John M. Martinis-nek ítélték kvantummechanikai kutatásaikért.
  • A kémiai szakterület elismerését Susumu Kitagawa, Richard Robson és Omar Yaghi kapták meg egy új molekuláris építészeti forma kidolgozásáért, amelyek rendkívül nagy felületű, porózus anyagok létrehozására alkalmazhatóak.
  • A Nobel-békedíj idei kitüntetettje María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető, akit a norvég bizottság „a béke bátor és elkötelezett bajnokának” nevezett.
  • Az utoljára bejelentett közgazdasági Nobel-emlékdíjat pedig Joel Mokyr, Philippe Aghion és Peter Howitt nyerte „az innovációvezérelt gazdasági növekedés magyarázatáért”.

Az interneten világszerte hullámokat vetett a Nobel-díj

A Google Trends legfelkapottabb témáit bemutató felületén, Krasznahorkai generálta a legtöbb keresést az elmúlt héten.

Az adatok szerint a magyar internetezők több mint 100 ezerszer kerestek rá az új magyar díjazottra.

krasznahorkai-leginkább-felkapottak-7-nap
Kép forrása: Google Trends

Ha világszerte nézzük meg a szerző iránti érdeklődés alakulását,

az elmúlt hét nap adataiban jól látszik a kiugrás a díj kihirdetésekor.

krasznahorkai-keresések-világszerte-7-nap
Kép forrása: Google Trends

Ha térképen nézzük a kereséseket, globális megoszlásban nem meglepő módon

Magyarországon, illetve a díjátadó helyéül szolgáló Svédországban volt a legerősebb az érdeklődés Krasznahorkai iránt.

krasznahorkai-keresések-világszerte-7-nap-térkép
Kép forrása: Google Trends

Ahogy már korábban is említettük, Krasznahorkai Lászlót, mint nemzetközi szinten is elismert szerzőt, már az elmúlt években is a díj egyik nagy várományosaként tartották számon. Így, ha 2022 utáni évek kereséseit vizsgáljuk, látszik, hogy minden évben kiugró volt az érdeklődés az író iránt a Nobel-díjak kihirdetésekor.

krasznahorkai-keresések-világszerte-2022
Kép forrása: Google Trends

A tavalyi év globális kereséseit elnézve szintén szembetűnő, hogy október elején, a Nobel-győztesek kihirdetésekor volt legerősebb az érdeklődés Krasznahorkai iránt.

krasznahorkai-keresések-világszerte-2024
Kép forrása: Google Trends

Az elmúlt 5 évre visszatekintve ugyan voltak kiugrások Magyarországon a Krasznahorkaival kapcsolatos keresési intenzitásban, egyértelműen az idei Nobel-díj elnyerésekor ugrott meg legnagyobb mértékben az érdeklődés.

krasznahorkai-keresések-5-év
Kép forrása: Google Trends

A szerző legnépszerűbb műveit több nyelvre is lefordították, így

azok iránt jelentősen megugrott az érdeklődés világszerte a díj kihirdetését követően.

Krasznahorkai már fentebb is említett, nemzetközileg legismertebb, Sátántangó című műve iránt volt legerősebb az érdeklődés. Kiemelendő, hogy az alábbi ábrán a művek témakörét vizsgáltuk, tehát minden olyan keresési kifejezést összegez a rendszer a grafikonon, amely a műhöz kapcsolódik, nyelvtől függetlenül.

krasznahorkai-művei-5-év
Kép forrása: Google Trends

Az múlt héten kiosztott Nobel-kategóriák témaköreit összehasonlítva látható, hogy világszinten a Nobel-békedíj generálta a legnagyobb érdeklődést. A kategóriával a sajtó sokat foglalkozott a bejelentést megelőző hetekben, ugyanis Donald Trump amerikai elnök több nyilatkozatában is említést tett arról, hogy nemzetközi erőfeszítései miatt úgy érzi, megérdemelné a díjat. A nagy varakozások ellenére azonban nem az Egyesült Államok első embere veheti majd át a díjat.

különböző-nobel-díjak-keresések-12-hónap
Kép forrása: Google Trends

Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.

Kapcsolódó cikkünk

Sok dolgot felforgathat az OpenAI legújabb húzása: már vannak árulkodó jelei

Oroszország és a Nyugat csapott össze egy kis országban: a Google-adatok elárulják, ki nyert igazán

Hatalmas televíziós botrány rázta meg Amerikát: mutatjuk, mekkorát ment a sztori

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Marjai János

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A hölgy nem hátrál meg

Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

PR cikk

Konferencia ajánló

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
zloty food
Gazdaság
Olyan változás jöhet a régiós országban, ami a forint árfolyamát is befolyásolhatja
Pénzcentrum
Ezek az iskolák ontják magukból a milliárdosokat: Magyarországon is szép számmal akadnak – nincs mese, ide kell járni tanulni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility