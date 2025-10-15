Újabb magyar Nobel-díjast köszönthetünk: Krasznahorkai Lászlóra figyel a világ

Kihirdették a 2025-ös Nobel-díjakat
A múlt hét folyamán Stockholmban kihirdették az idei Nobel-díjak nyerteseit. A hat kategória díjazottai a hagyomány szerint Alfred Nobel születésnapján, december 10-én vehetik át a díjaikat a svéd fővárosban, a vele járó 11 millió svéd korona (388 millió forint) értékű pénznyereménnyel együtt.
Az idei díjak kapcsán hazánkban egyértelműen a csütörtökön kiosztott irodalmi Nobel kapta a legnagyobb figyelmet, ugyanis
Krasznahorkai László személyében újra magyar díjazottja lett a kategóriának.
A gyulai születésű írót már évek óta a díj egyik várományosaként tartották számon, regényeivel pedig korábban több rangos nemzetközi irodalmi díjat is elnyert. 2015-ben életművéért Nemzetközi Man Booker-díjat, Báró Wenckheim hazatér című, 2016-os regényért pedig National Book Award for Translated Literature díjat nyert.
A Nobel-bizottság indoklása szerint Krasznahorkai „meggyőző és látomásos” életművével,
az apokaliptikus rettenet közepette is megerősíti a művészet erejét.
A szerző hazai és nemzetközi viszonylatban is egyik legismertebb regénye, a Sátántangó egy sötét, alföldi faluban játszódik, ahol az ott élők remény nélkül várják a megváltást, miközben a közösségük a széthullás felé sodródik. A regényből 1994-ben Tarr Béla készített monumentális, fekete-fehér filmet, amely a magyar filmgyártás egyik kultikus alkotásává vált, a két alkotó pedig számos további sikeres művet készített együtt.
- A 2025-ös orvosi–élettani Nobel-díjat, Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell és Szakagucsi Simon kapja megosztva, a perifériás immuntoleranciával kapcsolatos felfedezéseikért, amivel új utakat nyithatnak az autoimmun betegségek kezelésében.
- A fizikai Nobel-díjat John Clarke-nak, Michel H. Devoret-nek és John M. Martinis-nek ítélték kvantummechanikai kutatásaikért.
- A kémiai szakterület elismerését Susumu Kitagawa, Richard Robson és Omar Yaghi kapták meg egy új molekuláris építészeti forma kidolgozásáért, amelyek rendkívül nagy felületű, porózus anyagok létrehozására alkalmazhatóak.
- A Nobel-békedíj idei kitüntetettje María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető, akit a norvég bizottság „a béke bátor és elkötelezett bajnokának” nevezett.
- Az utoljára bejelentett közgazdasági Nobel-emlékdíjat pedig Joel Mokyr, Philippe Aghion és Peter Howitt nyerte „az innovációvezérelt gazdasági növekedés magyarázatáért”.
Az interneten világszerte hullámokat vetett a Nobel-díj
A Google Trends legfelkapottabb témáit bemutató felületén, Krasznahorkai generálta a legtöbb keresést az elmúlt héten.
Az adatok szerint a magyar internetezők több mint 100 ezerszer kerestek rá az új magyar díjazottra.
Ha világszerte nézzük meg a szerző iránti érdeklődés alakulását,
az elmúlt hét nap adataiban jól látszik a kiugrás a díj kihirdetésekor.
Ha térképen nézzük a kereséseket, globális megoszlásban nem meglepő módon
Magyarországon, illetve a díjátadó helyéül szolgáló Svédországban volt a legerősebb az érdeklődés Krasznahorkai iránt.
Ahogy már korábban is említettük, Krasznahorkai Lászlót, mint nemzetközi szinten is elismert szerzőt, már az elmúlt években is a díj egyik nagy várományosaként tartották számon. Így, ha 2022 utáni évek kereséseit vizsgáljuk, látszik, hogy minden évben kiugró volt az érdeklődés az író iránt a Nobel-díjak kihirdetésekor.
A tavalyi év globális kereséseit elnézve szintén szembetűnő, hogy október elején, a Nobel-győztesek kihirdetésekor volt legerősebb az érdeklődés Krasznahorkai iránt.
Az elmúlt 5 évre visszatekintve ugyan voltak kiugrások Magyarországon a Krasznahorkaival kapcsolatos keresési intenzitásban, egyértelműen az idei Nobel-díj elnyerésekor ugrott meg legnagyobb mértékben az érdeklődés.
A szerző legnépszerűbb műveit több nyelvre is lefordították, így
azok iránt jelentősen megugrott az érdeklődés világszerte a díj kihirdetését követően.
Krasznahorkai már fentebb is említett, nemzetközileg legismertebb, Sátántangó című műve iránt volt legerősebb az érdeklődés. Kiemelendő, hogy az alábbi ábrán a művek témakörét vizsgáltuk, tehát minden olyan keresési kifejezést összegez a rendszer a grafikonon, amely a műhöz kapcsolódik, nyelvtől függetlenül.
Az múlt héten kiosztott Nobel-kategóriák témaköreit összehasonlítva látható, hogy világszinten a Nobel-békedíj generálta a legnagyobb érdeklődést. A kategóriával a sajtó sokat foglalkozott a bejelentést megelőző hetekben, ugyanis Donald Trump amerikai elnök több nyilatkozatában is említést tett arról, hogy nemzetközi erőfeszítései miatt úgy érzi, megérdemelné a díjat. A nagy varakozások ellenére azonban nem az Egyesült Államok első embere veheti majd át a díjat.
Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Marjai János
