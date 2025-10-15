Újabb magyar Nobel-díjast köszönthetünk: Krasznahorkai Lászlóra figyel a világ

Krasznahorkai László személyében újabb magyar irodalmi Nobel-díjast köszönthettünk a múlt hét folyamán. A hír szabályosan letartolta a magyar és nemzetközi sajtót, miután a több éve a díj várományosának tartott gyulai születésű író nevét jelentették be a svéd fővárosban. A Google Trends adatai alapján megnéztük, hogyan befolyásolta a Google-kereséseket hazai és nemzetközi szinten a Nobel-díjak kihirdetése.

Kihirdették a 2025-ös Nobel-díjakat

A múlt hét folyamán Stockholmban kihirdették az idei Nobel-díjak nyerteseit. A hat kategória díjazottai a hagyomány szerint Alfred Nobel születésnapján, december 10-én vehetik át a díjaikat a svéd fővárosban, a vele járó 11 millió svéd korona (388 millió forint) értékű pénznyereménnyel együtt.

Az idei díjak kapcsán hazánkban egyértelműen a csütörtökön kiosztott irodalmi Nobel kapta a legnagyobb figyelmet, ugyanis

Krasznahorkai László személyében újra magyar díjazottja lett a kategóriának.

A gyulai születésű írót már évek óta a díj egyik várományosaként tartották számon, regényeivel pedig korábban több rangos nemzetközi irodalmi díjat is elnyert. 2015-ben életművéért Nemzetközi Man Booker-díjat, Báró Wenckheim hazatér című, 2016-os regényért pedig National Book Award for Translated Literature díjat nyert.

A Nobel-bizottság indoklása szerint Krasznahorkai „meggyőző és látomásos” életművével,

az apokaliptikus rettenet közepette is megerősíti a művészet erejét.

A szerző hazai és nemzetközi viszonylatban is egyik legismertebb regénye, a Sátántangó egy sötét, alföldi faluban játszódik, ahol az ott élők remény nélkül várják a megváltást, miközben a közösségük a széthullás felé sodródik. A regényből 1994-ben Tarr Béla készített monumentális, fekete-fehér filmet, amely a magyar filmgyártás egyik kultikus alkotásává vált, a két alkotó pedig számos további sikeres művet készített együtt.

A 2025-ös orvosi–élettani Nobel-díjat , Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell és Szakagucsi Simon kapja megosztva, a perifériás immuntoleranciával kapcsolatos felfedezéseikért, amivel új utakat nyithatnak az autoimmun betegségek kezelésében.

, Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell és Szakagucsi Simon kapja megosztva, a perifériás immuntoleranciával kapcsolatos felfedezéseikért, amivel új utakat nyithatnak az autoimmun betegségek kezelésében. A fizikai Nobel-díjat John Clarke-nak, Michel H. Devoret-nek és John M. Martinis-nek ítélték kvantummechanikai kutatásaikért.

John Clarke-nak, Michel H. Devoret-nek és John M. Martinis-nek ítélték kvantummechanikai kutatásaikért. A kémiai szakterület elismerését Susumu Kitagawa, Richard Robson és Omar Yaghi kapták meg egy új molekuláris építészeti forma kidolgozásáért, amelyek rendkívül nagy felületű, porózus anyagok létrehozására alkalmazhatóak.

szakterület elismerését Susumu Kitagawa, Richard Robson és Omar Yaghi kapták meg egy új molekuláris építészeti forma kidolgozásáért, amelyek rendkívül nagy felületű, porózus anyagok létrehozására alkalmazhatóak. A Nobel-békedíj idei kitüntetettje María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető, akit a norvég bizottság „a béke bátor és elkötelezett bajnokának” nevezett.

idei kitüntetettje María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető, akit a norvég bizottság „a béke bátor és elkötelezett bajnokának” nevezett. Az utoljára bejelentett közgazdasági Nobel-emlékdíjat pedig Joel Mokyr, Philippe Aghion és Peter Howitt nyerte „az innovációvezérelt gazdasági növekedés magyarázatáért”.

Az interneten világszerte hullámokat vetett a Nobel-díj

A Google Trends legfelkapottabb témáit bemutató felületén, Krasznahorkai generálta a legtöbb keresést az elmúlt héten.

Az adatok szerint a magyar internetezők több mint 100 ezerszer kerestek rá az új magyar díjazottra.

Kép forrása: Google Trends

Ha világszerte nézzük meg a szerző iránti érdeklődés alakulását,

az elmúlt hét nap adataiban jól látszik a kiugrás a díj kihirdetésekor.

Kép forrása: Google Trends

Ha térképen nézzük a kereséseket, globális megoszlásban nem meglepő módon

Magyarországon, illetve a díjátadó helyéül szolgáló Svédországban volt a legerősebb az érdeklődés Krasznahorkai iránt.

Kép forrása: Google Trends

Ahogy már korábban is említettük, Krasznahorkai Lászlót, mint nemzetközi szinten is elismert szerzőt, már az elmúlt években is a díj egyik nagy várományosaként tartották számon. Így, ha 2022 utáni évek kereséseit vizsgáljuk, látszik, hogy minden évben kiugró volt az érdeklődés az író iránt a Nobel-díjak kihirdetésekor.

Kép forrása: Google Trends

A tavalyi év globális kereséseit elnézve szintén szembetűnő, hogy október elején, a Nobel-győztesek kihirdetésekor volt legerősebb az érdeklődés Krasznahorkai iránt.

Kép forrása: Google Trends

Az elmúlt 5 évre visszatekintve ugyan voltak kiugrások Magyarországon a Krasznahorkaival kapcsolatos keresési intenzitásban, egyértelműen az idei Nobel-díj elnyerésekor ugrott meg legnagyobb mértékben az érdeklődés.

Kép forrása: Google Trends

A szerző legnépszerűbb műveit több nyelvre is lefordították, így

azok iránt jelentősen megugrott az érdeklődés világszerte a díj kihirdetését követően.

Krasznahorkai már fentebb is említett, nemzetközileg legismertebb, Sátántangó című műve iránt volt legerősebb az érdeklődés. Kiemelendő, hogy az alábbi ábrán a művek témakörét vizsgáltuk, tehát minden olyan keresési kifejezést összegez a rendszer a grafikonon, amely a műhöz kapcsolódik, nyelvtől függetlenül.

Kép forrása: Google Trends

Az múlt héten kiosztott Nobel-kategóriák témaköreit összehasonlítva látható, hogy világszinten a Nobel-békedíj generálta a legnagyobb érdeklődést. A kategóriával a sajtó sokat foglalkozott a bejelentést megelőző hetekben, ugyanis Donald Trump amerikai elnök több nyilatkozatában is említést tett arról, hogy nemzetközi erőfeszítései miatt úgy érzi, megérdemelné a díjat. A nagy varakozások ellenére azonban nem az Egyesült Államok első embere veheti majd át a díjat.

Kép forrása: Google Trends

Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Marjai János