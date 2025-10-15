  • Megjelenítés
Vonatbaleset bénította meg a forgalmat Budapesten: komoly fennakadások jönnek
Vonatbaleset bénította meg a forgalmat Budapesten: komoly fennakadások jönnek

MTI
Vonat és autó karambolozott Budapesten, a X. kerületben szerdán - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel. A Mávinform tájékoztatása szerint a Budapest-Gödöllő-Hatvan-Miskolc-fővonalon fennakadásokra kell számítani az esti órákban.

A katasztrófavédelem azt írta, hogy a Jászberényi úton történt baleset következtében az autó az oldalára borult.

A Mávinform a Facebook-oldalán közölte, hogy a baleseti helyszínelés miatt Rákos és Rákosliget között csak egy vágányon, korlátozással közlekedhetnek a vonatok, ezért

a Budapest-Gödöllő-Hatvan-Miskolc-fővonal elővárosi és távolsági forgalmában hosszabb eljutási időre, kimaradó, illetve rövidebb útvonalon közlekedő járatokra is kell számítani az esti órákban.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) elfogadja a vasúti menetjegyeket a fennakadás végéig a 2-es metrón a Keleti pályaudvar és az Örs vezér tere között, a H8-as HÉV-en, a Pesti úton közlekedő buszjáratokon, valamint a párhuzamos, Pesti úti Volán-járatokon is.

