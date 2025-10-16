  • Megjelenítés
A német kancellár szerint közös európai tőzsdét kell létrehozni
A német kancellár szerint közös európai tőzsdét kell létrehozni

Portfolio
Friedrich Merz német kancellár egy pán-európai tőzsde létrehozását javasolta, hogy az európai vállalatok könnyebben juthassanak tőkéhez és felvehessék a versenyt az amerikai és ázsiai riválisokkal. A politikus szerint Európa gazdasági jövője azon múlik, hogy képes-e gyorsan és egységesen reagálni a globális kihívásokra, írja a Bloomberg.

A német kancellár az Európai Parlament előtt tartott beszédében azt sürgette, hogy

az Európai Unió hozzon létre egy közös, pán-európai tőzsdét.

Ennek célja, hogy az európai cégek hatékonyabban és gyorsabban finanszírozhassák magukat, és ne szoruljanak rá arra, hogy például az amerikai piacokon, mint a New York-i tőzsdén, jegyezzék be magukat, mint ahogy tette például a német BioNTech is.

Merz arra figyelmeztetett, hogy ha az EU nem tesz sürgős lépéseket, Európa a globális gazdaság játékszerévé válhat, nem pedig alakítójává.
Hivatkozott Mario Draghi és Enrico Letta, korábbi olasz miniszterelnökök elemzéseire is, amelyek szerint az EU-nak produktivitási szakadékot kell áthidalnia az USA-val és Ázsiával szemben.

A kancellár szerint ehhez gyökeres változásokra van szükség:

  • a túlzott szabályozás visszaszorítására,

  • gyorsabb engedélyezési folyamatokra,

  • nyitottabb piacokra,

  • és erőteljesebb innovációs támogatásra.

Címlapkép forrása: Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images

