A német kancellár szerint közös európai tőzsdét kell létrehozni

A német kancellár az Európai Parlament előtt tartott beszédében azt sürgette, hogy

az Európai Unió hozzon létre egy közös, pán-európai tőzsdét.

Ennek célja, hogy az európai cégek hatékonyabban és gyorsabban finanszírozhassák magukat, és ne szoruljanak rá arra, hogy például az amerikai piacokon, mint a New York-i tőzsdén, jegyezzék be magukat, mint ahogy tette például a német BioNTech is.

Merz arra figyelmeztetett, hogy ha az EU nem tesz sürgős lépéseket, Európa a globális gazdaság játékszerévé válhat, nem pedig alakítójává.

Hivatkozott Mario Draghi és Enrico Letta, korábbi olasz miniszterelnökök elemzéseire is, amelyek szerint az EU-nak produktivitási szakadékot kell áthidalnia az USA-val és Ázsiával szemben.

A kancellár szerint ehhez gyökeres változásokra van szükség:

a túlzott szabályozás visszaszorítására,

gyorsabb engedélyezési folyamatokra,

nyitottabb piacokra,

és erőteljesebb innovációs támogatásra.

