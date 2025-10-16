  • Megjelenítés
AI-alapú jogtárat fejleszt Magyarország, feleslegessé fogja tenni a jogászok munkájának egy részét
Gazdaság

AI-alapú jogtárat fejleszt Magyarország, feleslegessé fogja tenni a jogászok munkájának egy részét

Portfolio
Az igazságügyi tárca 2026 első negyedévére ígéri az országban egyedülálló, mesterséges intelligenciára épülő jogtár bevezetését. Az új platform közérthető nyelven válaszol majd a felhasználók jogi kérdéseire, ezzel jelentősen megkönnyítve a lakosság és a vállalkozások eligazodását a komplex jogszabályi környezetben - írja az Index.

November 25-ei AI & Digital Transformation konferenciánkon AI use case-ekről, üzleti tapasztalatokról, gyakorlati megoldásokról lesz szó egy egész napon át, érdemes regisztrálni az eseményre!
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Tuzson Bence igazságügyi miniszter a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közreműködésével szervezett 16. Infotér Konferencián, Balatonfüreden mutatta be a fejlesztést. Az igazságügyi tárca korábban már jelentős deregulációs lépéseket tett, több tízezer oldalnyi jogszabályt dolgozott át, de ez önmagában nem hozott áttörést. A minisztérium ezért átalakítja a nemzeti jogtárat, és

mesterségesintelligencia-alapú rendszert hoz létre, amely hétköznapi nyelven feltett kérdésekre is közérthető válaszokat ad.

A miniszter úgy vélte, hogy a felhasználók többségének sok esetben nem lesz szüksége jogász közreműködésére, mert a rendszer meg tudja válaszolni azokat a kérdéseket, amelyekhez ma jellemzően szakértőt kérnek fel. Hozzátette: a jogászi szerep nem szűnik meg, hanem átalakul, és a következő időszakban a kreatív jogászkodás kerül előtérbe, különösen ott, ahol többféle jogértelmezés is lehetséges.

A fejlesztés részeként új jogszabály készül, amely

kötelezi a bíróságokat, hogy döntéseiket anonimizált formában töltsék fel a rendszerbe.

Ez megkönnyíti a jogásztársadalom munkáját, és a laikusok számára is hozzáférhetővé teszi a releváns bírói gyakorlatot.

A miniszter megerősítette, hogy zárt rendszerről van szó, amely kizárólag ellenőrzött adatbázisokból dolgozik, így kiküszöbölhetők azok a pontatlanságok, amelyek más AI‑alapú megoldásoknál előfordulhatnak. A platform az uniós joganyagot, valamint az európai és hazai bírósági gyakorlatot egyaránt feldolgozza. A fejlesztés egyelőre nem kapott külön nevet; a cél, hogy egyszerűen, könnyen megjegyezhető módon legyen elérhető.

Nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő lenne ez a fejlesztés. Bár több fejlett országban folynak hasonló próbálkozások, ilyen széles körű MI‑alkalmazás a jogrendszerben még sehol sem valósult meg.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

Kasza Elliott-tal

Watsco, Inc. - elemzés

Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány furcsaság, ami zavar.CégismertetőA Watsco, Inc. (WSO) légkondicionáló, fűtő és hűtő beren

PR cikk

Konferencia ajánló

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
ukrajna térkép háború
Gazdaság
Újabb két nagy ország szállna be az Ukrajnának szánt jóvátételi hitelbe
Pénzcentrum
Ezeken a helyeken napi 1000 forintból élnek az emberek: irtózatos a szegénység, óriásiak a nyomortelepek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility