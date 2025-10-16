AI-alapú jogtárat fejleszt Magyarország, feleslegessé fogja tenni a jogászok munkájának egy részét

November 25-ei AI & Digital Transformation konferenciánkon AI use case-ekről, üzleti tapasztalatokról, gyakorlati megoldásokról lesz szó egy egész napon át, érdemes regisztrálni az eseményre!
Tuzson Bence igazságügyi miniszter a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közreműködésével szervezett 16. Infotér Konferencián, Balatonfüreden mutatta be a fejlesztést. Az igazságügyi tárca korábban már jelentős deregulációs lépéseket tett, több tízezer oldalnyi jogszabályt dolgozott át, de ez önmagában nem hozott áttörést. A minisztérium ezért átalakítja a nemzeti jogtárat, és
mesterségesintelligencia-alapú rendszert hoz létre, amely hétköznapi nyelven feltett kérdésekre is közérthető válaszokat ad.
A miniszter úgy vélte, hogy a felhasználók többségének sok esetben nem lesz szüksége jogász közreműködésére, mert a rendszer meg tudja válaszolni azokat a kérdéseket, amelyekhez ma jellemzően szakértőt kérnek fel. Hozzátette: a jogászi szerep nem szűnik meg, hanem átalakul, és a következő időszakban a kreatív jogászkodás kerül előtérbe, különösen ott, ahol többféle jogértelmezés is lehetséges.
A fejlesztés részeként új jogszabály készül, amely
kötelezi a bíróságokat, hogy döntéseiket anonimizált formában töltsék fel a rendszerbe.
Ez megkönnyíti a jogásztársadalom munkáját, és a laikusok számára is hozzáférhetővé teszi a releváns bírói gyakorlatot.
A miniszter megerősítette, hogy zárt rendszerről van szó, amely kizárólag ellenőrzött adatbázisokból dolgozik, így kiküszöbölhetők azok a pontatlanságok, amelyek más AI‑alapú megoldásoknál előfordulhatnak. A platform az uniós joganyagot, valamint az európai és hazai bírósági gyakorlatot egyaránt feldolgozza. A fejlesztés egyelőre nem kapott külön nevet; a cél, hogy egyszerűen, könnyen megjegyezhető módon legyen elérhető.
Nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő lenne ez a fejlesztés. Bár több fejlett országban folynak hasonló próbálkozások, ilyen széles körű MI‑alkalmazás a jogrendszerben még sehol sem valósult meg.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
