Gazdaság

Brüsszel az asztalra csapott: egy évvel korábban jön az orosz gáz- és olajtilalom, Magyarországtól is elveszik a mentességet

Portfolio
Az Európai Parlament két bizottsága jóváhagyta - és több ponton szigorította – azt a rendeletjavaslatot, amely az orosz földgáz és kőolaj uniós importjának teljes megszüntetését célozza. A döntés értelmében már 2026. december 31-ig teljesen ki kell zárni az orosz forrásokat, egy évvel korábban, mint ahogy azt eredetileg az Európai Bizottság bizonyos esetekben javasolta. Ez különösen érzékenyen érintheti Magyarországot, amely eddig földrajzi helyzetére hivatkozva kapott volna haladékot.

Az Európai Parlament Nemzetközi Kereskedelmi Bizottsága (INTA) és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottsága (ITRE) jóváhagyta - és sok helyen szigorította - azt a rendeletjavaslatot, amely az orosz földgáz és kőolaj uniós importjának teljes megszüntetését célozza - erről részletesen itt írtunk:

A két szakbizottság a Bizottság eredeti javaslatát több ponton módosította:

  • Egy évvel korábbra, 2027 vége helyett 2026 december 31-ig hozzák előre a teljes importtilalmat földgáz és kőolaj esetén is. Ez súlyos változtatás, hiszen Magyarország a földrajzi adottságaira hivatkozással (nincs tengerpartunk) plusz egy évet kapott az orosz források kivezetésére. A döntés értelmében 2027-től megszűnne az évi 4,5 milliárd köbméteres, Gazprommal kötött hosszútávú gázellátási megállapodás, valamint az évi 8-9 millió tonna orosz eredetű olajimport is. A javaslat szerint az érintett vállalatok „vis maiorra” hivatkozva mondhatják fel az orosz gázszerződéseket, mivel az importtilalmat az EU szuverén döntésének minősítik. 

  • Az orosz nyersolajból előállított termékek behozatala szintén tilos lesz 2026-tól. Az importhoz előzetes vámhatósági engedélyt kell kérni, amellyel ellenőrizni lehet a termékek tényleges származási helyét. A tervezet külön rendelkezéseket tartalmaz az úgynevezett „kijátszási technikák” ellen - mint az újracímkézett import, az árnyékflották, vagy a harmadik országokon keresztül szervezett tranzit -, valamint előírja az olajvezetékeken érkező mennyiségek származási tanúsítását és negyedéves ellenőrzéseket is.

  • Megerősítik a rendelet végrehajtását azáltal, hogy szankciókat vezetnek be a renitens tagállamokkal szemben a rendelet megsértése esetén.

  • Továbbá megtiltják 2026-tól az orosz eredetű földgáz ideiglenes tárolását az uniós létesítményekben.

  • Végül törölték azt a záradékot, amely lehetővé tette volna a Bizottság számára a tilalom ideiglenes felfüggesztését energiaellátási válság esetén.

Az orosz fosszilis tüzelőanyagok tilalma nagy eredmény az Európai Unió számára, és fordulópontot jelent az európai energiapolitikában. Megerősítettük az Európai Bizottság javaslatát, kiterjesztettük az olajra, büntetéseket vezettünk be a szabályok megsértéséért, és töröltük a szárazföldi országokra vonatkozó kivételeket

- emelte ki Inese Vaidere (EPP, Lettország).

A tervezetet nagy összhangban, 83 igen, 9 nem és 1 tartózkodás mellett fogadták el. A javaslat azért is mehetett át könnyen a szavazáson, mivel többségében csak a kivételekkel kapcsolatos részeken módosítottak, szigorítottak. A legtöbb változtatás Magyarországra és Szlovákiára vonatkozik, míg a többi ország esetében gyakorlatilag nem történt érdemi változás. Ennek fényében az sem lenne meglepő, hogy a javaslat simán átmegy majd a parlamenti szavazáson.

A következő lépésben ugyanis a Parlamentnek is meg kell szavaznia a javaslatot, hogy elfogadják a szakbizottság által megtárgyalt szöveget. Ezt követően a Tanáccsal folytatott tárgyalások várhatóan még az év vége előtt megkezdődnek.

A cél, hogy még ebben az évben végleges döntés szülessen.

Címlapkép forrása: EU

