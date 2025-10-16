Elfogadták a rendeletet: nagy változás jön a mobiltöltőknél, nincs kibúvó

Az USB Type-C csatlakozók kötelező használatának előírása után újabb lépést tett az Európai Bizottság a töltőeszközök egységesítése felé. A hét elején hatályba lépett rendelet a külső tápegységekre (EPS), vezeték nélküli töltőkre, hordozható akkumulátortöltőkre és USB Type-C kábelekre vonatkozó műszaki paramétereket szabályozza az uniós tagállamokban.

Az október 13-án kiadott rendelet elsődleges célja az energiafogyasztás és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, az interoperabilitás és a körforgásos gazdaság elősegítése, valamint az EU-s szabályozás összehangolása az új USB-C és vezeték nélküli töltési szabványokkal.

Az új előírásokat 2028 októberétől kell kötelezően alkalmazni.

A szabályozás értelmében minden töltőre és tápegységre kötelező lesz legalább egy Type-C csatlakozót elhelyezni, és a kábel nem lehet fixen rögzített az egységbe. Emellett a töltőknek és tápegységeknek támogatniuk kell az USB Power Delivery (USB-PD) protokollt, amely a csatlakoztatott eszköz képességeinek megfelelően optimalizálja az elektromos paramétereket, javítva ezzel a hatásfokot.

A rendelet további előírásokat is tartalmaz: megemeli a minimális aktív üzemmód-hatékonysági küszöböt a tápegységeknél, bevezeti a 10%-os terhelés melletti hatásfok mérést, és csökkenti a vezeték nélküli töltők készenléti fogyasztását. A 2028 októberétől forgalomba hozott, telekommunikációs felhasználásra alkalmas külső tápegységeknél

kötelező lesz a villámvédelmi és túlfeszültség-elleni védelmi megoldások alkalmazása is.

Az új szabályozás új jelölési kötelezettségeket is előír: a kimeneti portokon fel kell tüntetni a maximális teljesítményt, valamint el kell helyezni az egységen a "Common Charger" logót, amely jelzi a fogyasztók számára, hogy a tápegység több készülékkel is kompatibilis.

Részben az EU-s szabályozásnak köszönhetően az USB Type-C csatlakozó támogatása az érintett eszközök, különösen az okostelefonok körében világszerte közel 100%-ossá vált. Emellett egyre több gyártó hagyja el a tápegységet az eszközök csomagolásából.

Az új szabályozás hatására várhatóan a noteszgépek dobozából is eltűnhetnek a töltőadapterek. Az első ilyen laptop, az Apple M5-ös processzorral szerelt MacBook Pro éppen a napokban kerül forgalomba az Európai Unióban és Nagy-Britanniában, már töltő nélkül.

Hosszabb távon a töltőkábelek is kikerülhetnek a csomagolásokból. Ebben is az Apple jár élen: a szeptemberben piacra dobott AirPods Pro 3 vezeték nélküli fülhallgató dobozában már nincs töltőkábel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images