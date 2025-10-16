  • Megjelenítés
Feljelentést tett az MNB: súlyos visszaélések gyanúja a 81 milliárdos székházfelújításnál
Feljelentést tett az MNB: súlyos visszaélések gyanúja a 81 milliárdos székházfelújításnál

Portfolio
A Magyar Nemzeti Bank új vezetése feljelentést tett a Szabadság téri székház 81 milliárd forintra drágult felújítása kapcsán, mivel a szakértői vizsgálat szerint hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja is felmerült. A jegybankot vagyoni hátrány érte, és most jogi úton próbálja meg érvényesíteni érdekeit.
A Magyar Nemzeti Bank feljelentést tett a Szabadság téri székház felújításával összefüggésben felmerült hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt.

A feljelentés alapjául a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságának felkérése alapján készített szakértői jelentés szolgál, amely a székház felújítását jogi, műszaki, műemléki és építésgazdasági szakértők bevonásával vizsgálta. A szakértői jelentés emellett azt is rögzíti, hogy a Magyar Nemzeti Bankot vagyoni hátrány érte, amely alapján a Magyar Nemzeti Bank igazgatósága a rendelkezésre álló valamennyi jogi eszközt igénybe veszi a felmerült kár orvoslása érdekében,

- áll a közleményben.

Az ügy előzménye, hogy az MNB vizsgálatot indított saját, Szabadság téri székházának felújítása ügyében, miután kiderült, hogy a beruházás eredetileg tervezett költségei másfélszeresére, 81 milliárd forintra emelkedtek. Az új vezetés által megrendelt szakértői jelentés szerint a munkálatok során több súlyos szabálytalanság is történhetett.

A projektet a Raw Development Kft. végezte, amelyet korábban nem közbeszerzésen választottak ki, és a cégnek nem volt ismert tapasztalata hasonló, műemléki épületfelújításokban. A vállalat vezetője, Somlai Bálint, aki a volt jegybankelnök Matolcsy György fiának barátja, azt nyilatkozta korábban, hogy már csak apró garanciális javítások maradtak hátra. Az MNB viszont azt állítja, hogy ezeket nem teljesítették határidőre, ezért a bank most több milliárd forintos bankgaranciát érvényesít.

A felújítás 2021-ben indult, és az új, Varga Mihály vezette jegybanki vezetés idén tavasszal már kész épületet vett át. A munkálatok alatt azonban az Állami Számvevőszék is vizsgálta az MNB gazdálkodását, és komoly hiányosságokat talált különösen az ingatlanberuházások és a pénzügyi ellenőrzések terén. A szakértői jelentés szerint az MNB székházának felújítási költségei jóval magasabbra nőttek, mint például a hasonló időben megújított Pénzügyminisztériumé, ott mindössze 1,7 millió forintba került egy négyzetméter, míg az MNB-nél 4 millióba.

Címlapkép forrása: Mark H. Milstein/Bloomberg via Getty Images

