Fontos adatok jöttek az USA-ból
Fontos adatok jöttek az USA-ból

Nagyot esett a Philadelphia Fed feldolgozóipari indexe, viszont az általános üzleti hangulat javult az előző hónaphoz képest.

A kormányzati leállás alatt ugyan az állami ügynökségek nem tesznek közzé adatokat, de számos adatot szolgáltatnak nem-állami intézmények is.

A Philadelphia Fed feldolgozóipari ondexe októberben óriáasi romlást mutat szeptemberhez képest. A mutató értéke +23,2 pontról -12,8 pontra zuhant (várakozás: 10 pont).

Az általános üzleti feltételek viszont 31,5 pontról 36,2 pontra emelkedtek. Ezen belül a CAPEX (beruházási) költések 12,5-ről 25 pontra nőttek, a foglalkoztatottság 5,6 pontról 4,6 pontra esetgt vissza, a új megrendelések 18,2 pontra nőtt 12,4 pontról, míg az árkomponens 46,8 pontról 49,2 pontra nőtt.

Összességében az adat megerősíti amit eddig is tudtunk. A feldolgozóipar nincs jó állapotban és a kereskedelmi háború árt neki. A munkaerőpiac be van fagyva, de az árnyomás nem csökken, a beruházási hajlandóság viszont nagyon nagy.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

