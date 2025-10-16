  • Megjelenítés
Gazdaság

Fontos embert nevezett ki Pintér Sándor

Portfolio
Pintér Sándor belügyminiszter október 16-tól Kőrösi Lászlót nevezte ki a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) főigazgatójává, aki már júliustól ellátta a szervezet vezetői feladatait - írta meg a Telex.

A belügyminiszter hivatalos kinevezése alapján Kőrösi László október közepétől tölti be a NEAK főigazgatói pozícióját. Kőrösi már júliustól ideiglenesen vezette az intézményt, miután elődjét, Kiss Zsoltot felmentették tisztségéből.

Kiss Zsolt 2018-ban került a szervezet élére, amikor Kásler Miklós, az akkori Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője nevezte ki a pozícióra.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő kulcsfontosságú szerepet tölt be a hazai egészségügyi rendszerben. Az alapító okirat értelmében a NEAK felelős a kötelező társadalombiztosítás rendszerében az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott ellátások biztosításáért.

A szervezet feladatkörébe tartozik az Egészségbiztosítási Alap kezelése, a pénzügyi elszámolások lebonyolítása és az ezekkel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése. Emellett a NEAK vezeti az egészségbiztosítási nyilvántartásokat, valamint irányítja a természetbeni ellátások finanszírozását és ártámogatási rendszerét.

