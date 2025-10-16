  • Megjelenítés
Fordulat a hétvégi időjárásban: vasárnap reggel fagypont alá zuhanhat a hőmérséklet
A hétvégén változékony időjárás várható, szombaton felhős, vasárnap naposabb idővel, de csapadék alig lesz, miközben a hőmérséklet fokozatosan csökken - közölte a HungaroMet Zrt..

Szombaton felhős idővel indul a nap, majd a felhőzet gomolyosodik és fokozatosan csökken, csapadék csak elvétve fordulhat elő. Az északias szél nagy területen élénk, helyenként erős lesz.

A hőmérséklet maximuma 12-17 fok között alakul.

Vasárnap hajnalban jelentősen lehűl a levegő, sokfelé fagypont alá csökken a hőmérséklet. A reggeli ködfoltok feloszlása és a kevés rétegfelhő elvonulása után napos idő várható, azonban továbbra sem érkezik csapadék.

A szél déliesre fordul és többnyire mérsékelt marad, a nappali csúcshőmérséklet pedig alacsonyabb lesz, mint szombaton, mindössze 9-14 fok között alakul.

