Fordulat a hétvégi időjárásban: vasárnap reggel fagypont alá zuhanhat a hőmérséklet

Szombaton felhős idővel indul a nap, majd a felhőzet gomolyosodik és fokozatosan csökken, csapadék csak elvétve fordulhat elő. Az északias szél nagy területen élénk, helyenként erős lesz.

A hőmérséklet maximuma 12-17 fok között alakul.

Vasárnap hajnalban jelentősen lehűl a levegő, sokfelé fagypont alá csökken a hőmérséklet. A reggeli ködfoltok feloszlása és a kevés rétegfelhő elvonulása után napos idő várható, azonban továbbra sem érkezik csapadék.

A szél déliesre fordul és többnyire mérsékelt marad, a nappali csúcshőmérséklet pedig alacsonyabb lesz, mint szombaton, mindössze 9-14 fok között alakul.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images