Halálos Los Angeles-i tűzvész: 45 év börtönt kaphat a gyújtogató
Portfolio
Egy 29 éves férfit akár 45 év börtönre is ítélhetnek, miután vádat emeltek ellene a Los Angeles egyik legpusztítóbb tűzvésze, a Palisades Fire okozása miatt. A tűz 12 ember halálát okozta és több ezer otthont rombolt le a város egyik leggazdagabb negyedében, írja a Bloomberg.

Palisades Fire nevű tűzvész Los Angeles egyik előkelő negyedében, Pacific Palisadesben tört ki, és 2025 elején hatalmas pusztítást végzett:

12 ember meghalt, 23 ezer hektár földterület égett le, és csaknem 7000 épület semmisült meg.

A hatóságok szerint a tüzet Jonathan Rinderknecht, a környék egykori lakója gyújtotta meg szándékosan 2025. január 1-jén hajnalban, egy túraút közelében. Bár a tűzoltók akkor még gyorsan eloltották a lángokat, a tűz a föld alatt tovább parázslott, és egy héttel később, az erős szél miatt újra fellángolt. Ekkor már megfékezhetetlenné vált, és a város történetének egyik legsúlyosabb tűzvészévé vált.

Rinderknecht három súlyos bűncselekménnyel néz szembe:

  • Gyújtogatás kereskedelmi célra használt ingatlan ellen,

  • Tűz okozta anyagi károkozás,

  • Erdőgyújtás.

A férfit Floridában tartóztatták le, és azóta is szövetségi őrizetben van. A vádirat szerint a gyújtogatás után ő maga hívta a segélyhívót, majd autóval elhajtott, később viszont visszatért a helyszínre, hogy nézze és videózza a lángokat.

Az ügyet vezető amerikai ügyész, Bill Essayli, kijelentette:

Egyetlen ember felelőtlensége okozta Los Angeles egyik legpusztítóbb tűzét, ami halálhoz és hatalmas károkhoz vezetett.

Címlapkép forrása: 2025 Los Angeles Times via Getty Images

