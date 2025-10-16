Halálos Los Angeles-i tűzvész: 45 év börtönt kaphat a gyújtogató

Palisades Fire nevű tűzvész Los Angeles egyik előkelő negyedében, Pacific Palisadesben tört ki, és 2025 elején hatalmas pusztítást végzett:
12 ember meghalt, 23 ezer hektár földterület égett le, és csaknem 7000 épület semmisült meg.
A hatóságok szerint a tüzet Jonathan Rinderknecht, a környék egykori lakója gyújtotta meg szándékosan 2025. január 1-jén hajnalban, egy túraút közelében. Bár a tűzoltók akkor még gyorsan eloltották a lángokat, a tűz a föld alatt tovább parázslott, és egy héttel később, az erős szél miatt újra fellángolt. Ekkor már megfékezhetetlenné vált, és a város történetének egyik legsúlyosabb tűzvészévé vált.
Rinderknecht három súlyos bűncselekménnyel néz szembe:
-
Gyújtogatás kereskedelmi célra használt ingatlan ellen,
-
Tűz okozta anyagi károkozás,
-
Erdőgyújtás.
A férfit Floridában tartóztatták le, és azóta is szövetségi őrizetben van. A vádirat szerint a gyújtogatás után ő maga hívta a segélyhívót, majd autóval elhajtott, később viszont visszatért a helyszínre, hogy nézze és videózza a lángokat.
Az ügyet vezető amerikai ügyész, Bill Essayli, kijelentette:
Egyetlen ember felelőtlensége okozta Los Angeles egyik legpusztítóbb tűzét, ami halálhoz és hatalmas károkhoz vezetett.
Címlapkép forrása: 2025 Los Angeles Times via Getty Images
