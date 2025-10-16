Járványügyi zárlat lépett életbe Tökölön – 5 km-es körzetben korlátozásokról döntöttek

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025 Valamennyi „forró” agrártémával foglalkozik a Portfolio Csoport háromnapos Agrárszektor Konferenciája december 2-3-4-én Siófokon. Jelentkezz te is az év kihagyhatatlan agrárszakmai csúcsrendezvényére!

A hatóságok Tököl városának egyik külterületi méhészetében azonosították a fertőző méhbetegséget, amely miatt

a fertőzött területtől számított 5 kilométeres körzetben járványügyi korlátozásokat vezettek be.

A zárlati intézkedések értelmében tilos a méhek, méhészeti termékek és a velük kapcsolatba került eszközök elszállítása a kijelölt területről. Ugyancsak nem engedélyezett új méhek behozatala vagy vándorméhészek letelepedése a zárlat alatt álló körzetben.

A hatósági rendelkezés ugyanakkor lehetőséget biztosít arra, hogy a zárlat alá vont terület olyan méhészeteiből, amelyek nem állnak helyi zárlat alatt, hatósági állatorvosi igazolás és engedély birtokában kiszállítsák a méheket. Ez azonban kizárólag olyan célterületre történhet, amely mentes a méhbetegségektől.

A járványügyi intézkedések részeként a zárlat alá vont területen található valamennyi méhészet méhcsaládjait kötelező jelleggel meg kell vizsgálni a nyúlós költésrothadás szempontjából. Ezt a vizsgálatot hatósági állatorvos vagy méhegészségügyi felelős végezheti el.

A hatóságok tájékoztatása szerint a korlátozó intézkedések addig maradnak érvényben, amíg a zárlat alatt álló területen a betegség miatt helyi zárlat van érvényben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio