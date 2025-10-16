  • Megjelenítés
Késik a német repülőrajt
Gazdaság

Késik a német repülőrajt

Portfolio
A Bundesbank szerint a német gazdaság a harmadik negyedévben legfeljebb stagnált; az ipart strukturális gondok és amerikai vámok terhelik, a beruházások és az építőipar pedig továbbra is gyenge - számolt be a Bloomberg.

A német gazdaság továbbra is gyengélkedik, a Bundesbank csütörtökön kiadott havi jelentése szerint ugyanis

a harmadik negyedévben legfeljebb stagnált a teljesítmény.

A központi bank úgy látja, hogy az ipart egyszerre sújtják a strukturális problémák és az Egyesült Államok által kivetett vámok. A gyenge kapacitáskihasználtság fékezi a beruházásokat, az építőipar fellendülése pedig továbbra is távolinak tűnik. A magánfogyasztás legfeljebb csekély mértékben emelkedhetett, ha egyáltalán.

Európa legnagyobb gazdasága immár két éve csökkenő kibocsátással küzd, és nehezen lábal ki a válságból. A friss előrejelzések többsége 2026-ra is csak mérsékelt növekedést valószínűsít. Érdemibb lendületet attól várnak, ha életbe lép egy jelentősebb fiskális élénkítés.

A Nemzetközi Valutaalap a héten 0,2 százalékos idei bővülést valószínűsített, ami összhangban áll a kormányzati prognózissal. A Bundesbank legutóbbi, júniusi előrejelzése ezzel szemben stagnálást jelzett.

A jegybank havi jelentése az Ifo-intézet felmérésére is hivatkozik. Ez a harmadik negyedévben javuló termelési terveket, valamint kedvezőbb üzleti és exportvárakozásokat mutatott. A jegybank szerint mindez arra utal, hogy az év végére némileg robusztusabbá válhat az ipari teljesítmény.

Joachim Nagel, a Bundesbank elnöke szerdán a CNBC-nek óvatosan bizakodóan nyilatkozott:

szerinte a helyzet Németországban javul, és az év végére akár már gazdasági növekedés is elképzelhető.

A címlapkép illusztráció.

