Kína reagált Trump vámfenyegetésére: Amerika elferdíti a tényeket

Kína reagált az Egyesült Államok friss vámfenyegetéseire, és reményét fejezte ki, hogy az USA értékelni fogja a korábbi tárgyalásokon elért eredményeket, valamint korrigálja hibás lépéseit.

A kínai Kereskedelmi Minisztérium közleményben reagált az Egyesült Államok részéről érkező újabb vámfenyegetésekre. A minisztérium hangsúlyozta, hogy

remélik, Washington megbecsüli a korábbi egyeztetéseken elért előrelépéseket, és korrigálja eddigi téves intézkedéseit.

A kínai tárca emellett azzal vádolta az amerikai felet, hogy eltorzította a tényeket, amikor Scott Bessent bírálta a kínai kereskedelmi miniszterhelyettest.

A minisztérium kitért a héten lezajlott amerikai-kínai tárgyalásokra is, kiemelve, hogy Kína konstruktív álláspontot képviselt, és együttműködési javaslatokat tett a megbeszélések során.

A kínai kereskedelmi minisztérium szerint az USA pánikot keltett azzal, hogy a múlt héten bejelentett exportkorlátozásokat félreértelmezték a ritka földfémek esetében. Kiemelték, hogy a civil felhasználás esetén minden benyújtásra kerülő exportengedélyt jóváhagynak majd, vagyis

nem lehet exporttiltásról beszélni.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images