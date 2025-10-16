Lesújtó bizonyítékok: elkezdtek szén-dioxid-kibocsátóvá válni már az őserdők is

A trópusi erdőket általánosságban nagyon fontos szénelnyelőként tartják nyilván, amelyek hatalmas mennyiségű üvegházhatású gázt kötnek meg. Egyes tanulmányok szerint a légkör széndioxid-szint emelkedése serkentheti az erdők növekedését, több "üzemanyagot" biztosítva a fotoszintézishez a fáknak.
A legújabb kutatások azonban kimutatták, hogy a szélsőséges, illetve a megemelkedett hőmérsékletek
a fák pusztulásához vezettek, és az ausztráliai trópusi erdők nettó karbonkibocsátók lettek.
"Ez az első olyan elemzés, amely kimutatta, hogy ez történik az érintetlen erdőkben, és már évek óta tart" – mondta Patrick Meir, a tanulmány fő szerzője, aki "nagyon aggasztónak" nevezte a kutatás eredményeit.
A kutatók a Queensland állambeli trópusi erdők növekedését rögzítő, megközelítőleg ötvenéves statisztikákat vizsgálták meg. Megállapították, hogy 2000 táján az elpusztult erdők bomlása következtében a széndioxid-kibocsátás magasabb volt az elnyelt, illetve a növekvő törzsek és ágakban tárolt szén-dioxid mennyiségénél.
Éghajlati modellezés segítségével kimutatták, hogy ennek az oka a klímaváltozás okozta szélsőséges hőmérsékletek és azoknak a légkör nedvességére és az aszályra gyakorolt hatása volt. Az éghajlatváltozás miatt egyre hevesebb ciklonok szintén szerepet játszottak a jelenségben.
Az eredmények összecsengenek az Amazonas vidékén végzett kutatásokéival, amelyek kimutatták, hogy
a fák fokozatos pusztulása gyengíti az erdők széndioxid-tároló képességét
– mondta el David Bauman, a Nemzeti Fejlesztési Kutatóintézet (INRD) kutatója, a tanulmány másik szerzője.
A kutatás szerint más trópusi erők is hasonló változást mutathatnak, de a szerzők szerint ennek bizonyításához további adatok szükségesek.
Annak ellenére, hogy Ausztrália egyre sérülékenyebb az éghajlatváltozással szemben, egyike a világ legnagyobb szénexportőrének és továbbra is jelentős mértékben támogatja pénzügyileg a fosszilis tüzelőanyagok felhasználását. A Világbank adatai szerint
itt a legmagasabb az egy főre jutó széndioxid-kibocsátás a világon.
