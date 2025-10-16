Megint tolongtak a magyar kötvényekért

A 10 éves lejáratú, 2035/A sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 72,5 milliárd forint volt, így a lefedettség 363% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet,
35 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be.
Az értékesített papírok hozama 6,74% és 6,78% között szórt, az átlaghozam 6,77% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam éppen megegyezik azzal, amit ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál láthattunk. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 1 ponttal volt nagyobb.
Az 5 éves lejáratú, 2031/B sorozatból az ÁKK 25 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 105,2 milliárd forint volt, így a lefedettség 421% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet,
50 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be.
Az értékesített papírok hozama 6,28% és 6,32% között szórt, az átlaghozam 6,3% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 8 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 1 ponttal volt kisebb.
A 3 éves lejáratú, 2029/C sorozatból az ÁKK 10 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 48,8 milliárd forint volt, így a lefedettség 488% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet,
24 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be.
Az értékesített papírok hozama 6,37% és 6,39% között szórt, az átlaghozam 6,38% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 3 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 1 ponttal volt nagyobb.
A 10 éves lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása
|Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai
|Dátum
|Futamidő
|Értékpapír
|Meghirdetett mennyiség (m Ft)
|Benyújtott mennyiség (m Ft)
|Elfogadott mennyiség (m Ft)
|Max hozam
|Átlag hozam
|Min hozam
|2025-10-16
|10Y
|2035/A
|20 000
|72 500
|35 000
|6,78
|6,77
|6,74
|2025-10-16
|5Y
|2031/B
|25 000
|105 200
|50 000
|6,32
|6,30
|6,28
|2025-10-16
|3Y
|2029/C
|10 000
|48 800
|24 000
|6,39
|6,38
|6,37
|2025-10-14
|3M
|D260218
|20 000
|32 180
|24 000
|6,27
|6,20
|6,10
|2025-10-09
|12M
|D260819
|30 000
|26 288
|22 000
|6,29
|6,25
|6,17
|2025-10-08
|6M
|D260429
|20 000
|19 336
|17 000
|6,25
|6,20
|6,05
|2025-09-25
|20Y
|2051/G
|10 000
|42 090
|20 000
|7,28
|7,27
|7,25
|2025-08-28
|15Y
|2041/A
|10 000
|27 850
|15 000
|7,34
|7,33
|7,31
|2025-02-13
|30Y
|2051/G
|10 000
|14 610
|10 000
|6,97
|6,94
|6,93
|Adatok forrása: ÁKK.
További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.
Címlapkép forrása: Roberto Nencini
