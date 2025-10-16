Megint tolongtak a magyar kötvényekért

Az eredetileg tervezett 55 milliárd forint helyett 109 milliárd forint értékben adott el kötvényeket csütörtökön az ÁKK az erős keresletet látva.

A 10 éves lejáratú, 2035/A sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 72,5 milliárd forint volt, így a lefedettség 363% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet,

35 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be.

Az értékesített papírok hozama 6,74% és 6,78% között szórt, az átlaghozam 6,77% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam éppen megegyezik azzal, amit ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál láthattunk. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 1 ponttal volt nagyobb.

Az 5 éves lejáratú, 2031/B sorozatból az ÁKK 25 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 105,2 milliárd forint volt, így a lefedettség 421% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet,

50 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be.

Az értékesített papírok hozama 6,28% és 6,32% között szórt, az átlaghozam 6,3% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 8 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 1 ponttal volt kisebb.

A 3 éves lejáratú, 2029/C sorozatból az ÁKK 10 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 48,8 milliárd forint volt, így a lefedettség 488% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet,

24 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be.

Az értékesített papírok hozama 6,37% és 6,39% között szórt, az átlaghozam 6,38% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 3 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 1 ponttal volt nagyobb.

A 10 éves lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása

Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai Dátum Futamidő Értékpapír Meghirdetett mennyiség (m Ft) Benyújtott mennyiség (m Ft) Elfogadott mennyiség (m Ft) Max hozam Átlag hozam Min hozam 2025-10-16 10Y 2035/A 20 000 72 500 35 000 6,78 6,77 6,74 2025-10-16 5Y 2031/B 25 000 105 200 50 000 6,32 6,30 6,28 2025-10-16 3Y 2029/C 10 000 48 800 24 000 6,39 6,38 6,37 2025-10-14 3M D260218 20 000 32 180 24 000 6,27 6,20 6,10 2025-10-09 12M D260819 30 000 26 288 22 000 6,29 6,25 6,17 2025-10-08 6M D260429 20 000 19 336 17 000 6,25 6,20 6,05 2025-09-25 20Y 2051/G 10 000 42 090 20 000 7,28 7,27 7,25 2025-08-28 15Y 2041/A 10 000 27 850 15 000 7,34 7,33 7,31 2025-02-13 30Y 2051/G 10 000 14 610 10 000 6,97 6,94 6,93 Adatok forrása: ÁKK.

