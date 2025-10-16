Megszólalt az EKB osztrák döntéshozója, markáns véleményt mondott a kamatról

Az Osztrák Nemzeti Bank vezetője szerint az Európai Központi Banknak (EKB) nem kellene változtatnia a jelenlegi kamatpolitikáján, amíg az infláció a 2%-os célérték közelében marad.

Martin Kocher, az EKB kormányzótanácsának egyik legújabb tagja csütörtökön egy konferencián kijelentette, hogy a jegybanknak

nem szabad túlreagálnia a kisebb eltéréseket a célértéktől.

"Ha kicsivel a célérték felett vagyunk, a túlzott reakció nem tanácsos" - fogalmazott.

Bár az infláció hónapok óta 2% körül mozog, az előrejelzések szerint jövőre 1,7%-ra csökkenhet, mielőtt az azt követő években ismét emelkedne. Ez néhány döntéshozóban aggodalmat keltett a célérték alatti teljesítmény miatt.

Az EKB júniusban 2%-on tartotta a betéti kamatlábat, és a piacok szinte semmi esélyt nem látnak további kamatcsökkentésre idén, de még mindig 50%-nyi valószínűségét látják egy utolsó vágásnak jövő júniusig.

Kocher több kollégájához hasonlóan amellett érvelt, hogy az EKB-nak ragaszkodnia kellene a jelenlegi politikájához, és csak akkor kellene lépnie, ha olyan új sokk érné a gazdaságot, amely az előrejelzéseken túlmutató változást okozna.

Jó érvek szólnak amellett, hogy ne módosítsuk a kamatlábakat

, ne próbáljuk túltervezni, amit csinálunk, amíg közel vagyunk a 2%-hoz, és amíg nem érnek külső sokkok" - mondta az osztrák jegybankár.

Ugyanakkor elismerte, hogy a bizonytalanság továbbra is rendkívüli, és a nyári gazdasági adatokat zajosan fogadta a piac, ami megnehezíti a döntéshozók számára a tisztánlátást a kilátásokkal kapcsolatban.

Kocher hozzátette, hogy

a növekedés stabil, körülbelül 1%-os szinten áll, ami bár nem kiemelkedő, de közel van az euróövezet potenciális kibocsátásához.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images