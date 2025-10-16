Mozgó boltot indít a Lidl

A Lidl Magyarország új programot indított, amelynek keretében egy mozgó üzletté alakított kisbusszal járja be a vidéket. A vállalat célja, hogy az élelmiszerbolt nélküli vagy korlátozott ellátottságú kistelepülések lakói is hozzáférjenek az alapvető termékekhez. A mobilbolt több tucat településre látogat el, ahol ideiglenesen biztosítja a napi bevásárlás lehetőségét - közölte a cég.

Október közepétől egy mozgó, üzletté alakított kisbusszal járja az országot a Lidl Magyarország. A jármű 48 vidéki települést keres fel, ahol a mindennapi élelmiszerekhez való hozzáférés korlátozott. A kezdeményezés célja, hogy azokban a falvakban is elérhetők legyenek az alapvető termékek, ahol nincs állandó élelmiszerbolt.

A mobilboltban több mint 80-féle termék kapható,

köztük friss zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek, szárazáruk, konzervek és fagyasztott élelmiszerek. A termékek árai megegyeznek a hagyományos Lidl-áruházak áraival.

A program során a mozgó bolt naponta több településen áll meg, minden helyszínen néhány órán keresztül várja a vásárlókat, majd továbbindul a következő állomásra. A Lidl a tapasztalatok alapján dönt arról, hogy a jövőben bővíti-e a kezdeményezést további településekkel.

A mozgó bolt a legkisebb, mindössze száz fős Vekerden is megáll, de ellátogat olyan településekre is, mint az 1200 lakosú Alsószentmárton. A vállalat szerint a program mintegy 27 ezer embert érhet el az őszi időszakban.

