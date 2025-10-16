Nagy változás jön több budapesti téren

A térgondnokok nem rendőrök és nem ellenőrök, de mindent megtesznek azért, hogy vigyázzunk közös tereinkre, hiszen Budapest mindannyiunk közös otthona

– fogalmazott Karácsony Gergely.

A program elsőként a Blaha Lujza téren, a Deák Ferenc téren és a Kőbánya-Kispest (Köki) környékén indult el. A térgondnokok feladata nemcsak a takarítás, hanem kisebb városüzemeltetési munkák ellátása, valamint a lakossági visszajelzések közvetítése is.

A főpolgármester hozzátette, hogy a városvezetés célja a szolgáltatás kiterjesztése további fontos, forgalmas helyszínekre is, és üdvözölte, hogy egyre több helyi vállalkozás is partnerként tekint a kezdeményezésre.

A Corvin Áruház például már csatlakozott: a térgondnok ott pihenhet meg, illetve tárolhatja eszközeit.

Karácsony Gergely szerint a térgondnoki szolgálat sikere azon múlik, mennyire tudják bevonni a budapestieket és a helyi cégeket a közös felelősségvállalásba.

