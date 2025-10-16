  • Megjelenítés
Nagy változás jön több budapesti téren
Gazdaság

Nagy változás jön több budapesti téren

Portfolio
A főváros új kezdeményezést indított a közterületek tisztaságának és rendezettségének megőrzése érdekében – jelentette be videóüzenetében Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere. A Budapesti Közművekkel közösen létrehozott térgondnoki szolgálat célja, hogy a legforgalmasabb fővárosi terek hajnaltól késő estig gondos figyelmet kapjanak.

A térgondnokok nem rendőrök és nem ellenőrök, de mindent megtesznek azért, hogy vigyázzunk közös tereinkre, hiszen Budapest mindannyiunk közös otthona

– fogalmazott Karácsony Gergely.

A program elsőként a Blaha Lujza téren, a Deák Ferenc téren és a Kőbánya-Kispest (Köki) környékén indult el. A térgondnokok feladata nemcsak a takarítás, hanem kisebb városüzemeltetési munkák ellátása, valamint a lakossági visszajelzések közvetítése is.

A főpolgármester hozzátette, hogy a városvezetés célja a szolgáltatás kiterjesztése további fontos, forgalmas helyszínekre is, és üdvözölte, hogy egyre több helyi vállalkozás is partnerként tekint a kezdeményezésre.

A Corvin Áruház például már csatlakozott: a térgondnok ott pihenhet meg, illetve tárolhatja eszközeit.

Karácsony Gergely szerint a térgondnoki szolgálat sikere azon múlik, mennyire tudják bevonni a budapestieket és a helyi cégeket a közös felelősségvállalásba.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Watsco, Inc. - elemzés

Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány furcsaság, ami zavar.CégismertetőA Watsco, Inc. (WSO) légkondicionáló, fűtő és hűtő beren

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

Ricardo

A hölgy nem hátrál meg

Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

PR cikk

Konferencia ajánló

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
mezőgazdaság-járvány-hatóság-állattenyésztés-állategészségügy-állatorvos-járványügyi korlátozás
Gazdaság
Járványügyi zárlat lépett életbe Tökölön – 5 km-es körzetben korlátozások léptek életbe
Pénzcentrum
Menzaválság a magyar iskolákban: egyre több szülő kénytelen lemondani a befizetést
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility