Radikális átalakítás az egészségügyben: kártalanítást fizet az állam
A közfinanszírozott CT-MRI vizsgálatokat végző magánegészségügyi szolgáltatók kivezetésével összefüggő kártalanításról döntött a kormány - derül ki a csütörtök esti Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatból.

"A kormány annak érdekében, hogy az államilag finanszírozott diagnosztikai ellátások a jövőben korszerű, köztulajdonban álló gépparkkal történhessenek, döntött a computer tomográfia, valamint mágneses rezonancia (a továbbiakban együtt: CT-MRI) diagnosztika

állami és magánegészségügyi szétválasztásáról

- szögezi le a dokumentum. Majd hozzáteszi a kabinet: az érintett magánegészségügyi szolgáltatókat a megszűnő közfinanszírozott tevékenységükből származó adózás szerinti eredményük alapján törvény szerinti kártalanítás illeti meg. 

A kormány döntése értelmében a közfinanszírozott CT-MRI vizsgálatokat végző magánegészségügyi szolgáltatók kivezetésével összefüggő kártalanításhoz szükséges forrást biztosítják. Ennek érdekében a

Belügyminisztérium fejezetének ad 830 millió forintos plusz juttatást az Orbán Vikot által jegyzett anyag.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

