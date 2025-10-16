Sokat kritizált módszerhez folyamodik Európa egyik vezető hatalma

A brit pénzügyminiszter a Nemzetközi Valutaalap washingtoni ülésének margóján jelezte: kormánya azt vizsgálja, miként tudná mérsékelni a háztartási energiaárakat és más, hatóságilag meghatározott termékek árait. Reeves utalt arra is, hogy a költségvetésben nem szerepel új bankadó, mert a kormány versenyképes környezetet szeretne teremteni a pénzintézetek számára. (Reeves ezzel lényegében elismerte, hogy a bankokra kivetett terhek már most is magasak.)

A brit pénzügyminiszter nehéz költségvetés előtt áll. Az Institute for Fiscal Studies és több közgazdász szerint jövő hónapban több mint 20 milliárd fonttal (27 milliárd dollárral) kellene növelnie az adóbevételeket a költségvetési egyensúly helyreállításához, miközben az infláció a brit jegybank célértékének (2 százalék) közel kétszeresén mozog. Egy e heti Electoral Calculus-felmérés szerint

a britek mintegy 59 százaléka azt várja, hogy a november 26-án benyújtandó 2026-os költségvetés középpontjában a megélhetési költségek kezelése és a gazdaság rendbetétele álljon.

Az infláció túl magas. Szeretnénk csökkenteni az emberek terheit, és a költségvetésben több intézkedést is vizsgálunk ennek érdekében

– mondta Reeves. Hozzátette, hogy a tartósan magas infláció tartósan magas kamatszintet is eredményez, ami megdrágítja az állami hitelfelvételt. Úgy látja, hogy az infláció elleni küzdelemben a kormánynak ott van szerepe, ahol az árak szabályozottak – például az energiaszámláknál. Ez olyan terület, ahol Nigel Farage populista Reform UK pártja már ígéretet tett az árak csökkentésére a nettó zéró klímapolitikák eltörlésével.

A pénzügyminiszter emlékeztetett: a kormány korábban már plafont húzott a receptdíjakra és a buszjegyárakra. További, államilag befolyásolható területek a vízdíjak és a vasúti viteldíjak.

A fogyasztói árak hatósági úton történő szabályozásával a közelmúltban számos ország, köztük Magyarország is próbálkozott. A piaci folyamatokba történő állami beavatkozásokat számos kritika érte, mert bár rövid távon képesek voltak mérsékelni a lakosság által érzékelt áremelkedést, hosszú távon mégsem orvosolták a magas infláció problémáját. Idővel ugyanis a kereskedők megpróbálták veszteségeiket keresztárazással kompenzálni, azaz más, nem szabályozott termékek árát emelni, az áremelkedés tehát nem hagyott alább, csak szerkezetileg átrendeződött.

Az Egyesült Királyságban az adóemelési kényszer az elemzők szerint erősödni fog,

mert a Költségvetési Felelősségi Hivatal (Office for Budget Responsibility, OBR) várhatóan rontja majd termelékenységi előrejelzését a jövő évi büdzsé tervezet bemutatásakor. Reeves nagyobb pufferre törekszik, mint a tavalyi költségvetésben biztosított 9,9 milliárd font, ami viszont kompromisszumokkal jár:

A nagyobb mozgástér több adóbevételt igényel

- fogalmazott a pénzügyminiszter. Tervei szerint változtat az OBR működésén is: a tavaszi előrejelzéskor nem készül értékelés a fiskális szabályok teljesüléséről. A héten az IMF ajánlásait is meghallgatja ezzel kapcsolatban.

A költségvetés összeállítását nehezíti a brit gazdaság jelenlegi állapota.

A legfrissebb adatok szerint ugyanis augusztusban csak szerény ütemben, mindössze 0,1 százalékkal növekedett a GDP - a júliusi 0,1 százalékos zsugorodást viszont még így is sikerült felülmúlni. A Brit Statisztikai Hivatal (Office for National Statistics, ONS) adatai szerint a gyáripari termelés a vártnál erősebb, 0,7 százalékos bővülést mutatott, a szolgáltatások stagnáltak, az építőipar pedig zsugorodott.

Ezek alapján az Egyesült Királyság a harmadik negyedévben is mérsékelt növekedést érhet el.

A lendület visszaszerzése az üzleti bizalom helyreállításán és a bizonytalanság csökkentésén múlik, amit a kormány egy nagyobb fiskális puffer félretételével tud támogatni a közelgő költségvetésben

– mondta Fergus Jimenez-England, a NIESR (National Institute of Economic and Social Research) elemzője.

A Deutsche Bank, a HSBC és a Pantheon Macroeconomics közgazdászai most mindössze 0,2 százalékos harmadik negyedéves növekedést várnak, nagyjából feleakkorát, mint amit a brit jegybank a múlt hónapban jelzett.

