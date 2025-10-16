Új gázmegállapodások: Bulgária amerikai LNG-re cseréli az orosz gázt

A kiírt ternder 2025 októberi, decemberi, valamint 2026 januári és márciusi LNG-szállításokra vonatkozott. A 2025-ös szállításokra a TotalEnergies és a Metlen Energy & Metals, míg a 2026-os időszakra a Metlen Energy & Metals és a Shell nyerte el a megbízást.

A nyertes ajánlatok alapján az összes szállítmány amerikából fog érkezni.

A kiírás a bolgár kormány 2025-2029-es időszakra vonatkozó kormányzati programjának egyik energiabiztonsági intézkedését valósítja meg. A Bulgargaz szeptember 16-án hirdette meg a pályázatot összesen 4 rakomány (4 millió MWh) LNG szállítására az alexandroupolisi terminálra lefoglalt kapacitásának keretében. A szállítások a Gastrade LNG-terminálüzemeltető és a Bulgargaz között egyeztetett időpontokban történnek majd.

Újabb lépés a diverzifikáció felé

Szeptember végén Rozen Zseljazkov bolgár miniszterelnök bejelentette, hogy két éven belül felmondja az orosz földgáz felhasználására és tranzitjára vonatkozó szerződéseit. Bulgária még mindig jelentősen támaszkodik az orosz forrásokra a becsatlakozó Török Áramlaton keresztül.

Ráadásul nemcsak saját fogyasztásában zárja ki az orosz földgázt, hanem a területén áthaladó tranzit is megszűnik. Ez pedig azt jelenti, hogy Magyarország számára is ellehetetlenülne az orosz földágz importja.

