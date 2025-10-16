  • Megjelenítés
Újabb két nagy ország szállna be az Ukrajnának szánt jóvátételi hitelbe
Újabb két nagy ország szállna be az Ukrajnának szánt jóvátételi hitelbe

Kanada és Nagy-Britannia érdeklődést mutat az EU Oroszország befagyasztott eszközein alapuló, Ukrajna számára tervezett jóvátételi hitelterv iránt - írja a Reuters.

Valdis Dombrovskis európai gazdasági biztos csütörtökön bejelentette, hogy Kanada és Nagy-Britannia érdeklődik az Európai Unió azon javaslata iránt, amely

a zárolt orosz vagyoneszközökön alapuló jóvátételi hitelt biztosítana Ukrajnának.

A biztos a Nemzetközi Valutaalap washingtoni találkozóján a Reutersnek nyilatkozva elmondta, hogy bemutatta a G7 pénzügyminisztereinek az EU hiteljavaslatát, amelynek kerete akár 185 milliárd eurót is elérhet két év alatt.

"Ismertettem a jóvátételi hitelre vonatkozó jelenlegi munkánkat, de hangsúlyoztam azt is, hogy más partnereknek is szerepet kell vállalniuk Ukrajna támogatásában, és az IMF-program számára szükséges pénzügyi garanciák biztosításában" - mondta Dombrovskis.

A biztos hozzátette, hogy kétoldalú megbeszélést tervez Scott Bessent amerikai pénzügyminiszterrel, amelyen részletesebben megvitathatják az Egyesült Államok terveit.

"Úgy gondoljuk, hogy ez a modell méretezhető, és más G7-tagok, amelyek területén szintén vannak orosz eszközök, hasonló megközelítést alkalmazhatnak, természetesen saját jogrendszerükkel összhangban. Nagy-Britannia és Kanada már jelezte érdeklődését, hogy hasonló modellen dolgozna, mint a mi jóvátételi hitelünk" - fejtette ki Dombrovskis.

