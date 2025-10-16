  • Megjelenítés
Újabb lezárás jön az M7-es autópályán
Gazdaság

Portfolio
Az M7-es autópálya Balaton felé vezető szakaszán éjszakai forgalomkorlátozás lép életbe a hétvégén az új Velencei híd építési munkálatai miatt. A korlátozás ideje alatt a Velencei pihenőhely és csomópont is zárva tart - írta meg a MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt..

2025. október 18-án, szombaton 22 órától várhatóan vasárnap délig lezárják az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalát a 44-es és 46-os kilométerszelvények között.

A munkálatok ideje alatt

a Balaton irányába haladó forgalmat a Budapest felé vezető oldal belső sávjára terelik át,

így a Balaton felé egy sávon, míg Budapest irányába két sávon haladhatnak a járművek. A terelésben a maximális megengedett sebesség 80 km/óra.

A szakemberek által elvégzett műszaki vizsgálatok alapján a régi híd felújítása költségesebb lenne, mint egy új szerkezet megépítése. Az elbontás mellett szólt továbbá, hogy az M7-es autópálya 2027-ben kezdődő bővítése során a kiszélesített pálya már nem férne el a jelenlegi híd alatt.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán

