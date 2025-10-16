  • Megjelenítés
Visszahívott egy fűszert a gyártója
Gazdaság

Visszahívott egy fűszert a gyártója

A Böllér-Ker Kft. visszahívja a forgalomból az általa forgalmazott Oregánó morzsolt termék minden kiszerelését olívalevél szennyezettség miatt, bár a termék fogyasztása nem jelent élelmiszerbiztonsági kockázatot - írta meg a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

A Böllér-Ker Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve kezdeményezte a törökországi eredetű Oregánó morzsolt termékek visszahívását a hazai piacról. A vállalat intézkedett a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról és a fogyasztóktól való visszagyűjtéséről.

A hatóság közleménye szerint a visszahívás oka

a termékben talált olívalevél jelenléte,

ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a termék fogyasztása nem jelent élelmiszerbiztonsági kockázatot a vásárlók számára.

Az érintett termék 2026. július 31-i minőségmegőrzési idővel rendelkezik és többféle kiszerelésben került forgalomba. A hatóság figyelemmel kíséri a vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát, beleértve azok megsemmisítését vagy elszállítását.

A fogyasztóvédelmi hatóság kéri, hogy akik a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásároltak és az még birtokukban van, ne fogyasszák el azt.

