390 ezer forintot kap kézhez a magyar társadalom közepe

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak nettó átlagkeresete augusztusban 9,2%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A nettó medián kereset 389 600 forint volt.

A nyár utolsó hónapjában a korábban látott bérfolyamatok voltak jellemzők a magyar gazdaságban. A bruttó bérek éves alapon 8,9%-kal, a nettó keresetek ( a családi adókedvezmény összegének másfélszerezése miatt) 9,2%-kal emelkedtek.

A bérdinamika hetedik hónapja egy számjegyű, ám még mindig magasnak mondható.

Az infláció feletti (reál-) bérnövekedés harmadik hónapja alulról tapad az 5%-hoz, augusztusban 4,7% volt. A költségvetési szektorban ez a mutató 4,8%-os, a magánszférában 4%-os.

A KSH közleménye szerint 2025 augusztusában:

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 683 300 forint volt, 8,7%-kal nagyobb az egy évvel korábbinál.

A nettó átlagkereset 472 600 forintot ért el, ez 9,2%-kal magasabb volt, mint 2024. augusztusban. A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 654 700 forint volt, ami 8,1%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 650 200, a költségvetésben 661 600, a nonprofit szektorban 678 200 forintot tett ki, 7,5 és 10,2, illetve 8,2%-kal nőtt egy év alatt.

A reálkereset 4,7%-kal emelkedett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 4,3%-os növekedése mellett.

A bruttó mediánkereset 563 400 forint volt, 8,9%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.

A nettó kereset mediánértéke 394 300 forintot ért el, 10,0%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

