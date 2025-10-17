40 éves tabut döntene meg Trump - Ebből komoly tiltakozáshullám lehet

A Belügyminisztérium várhatóan még ebben a hónapban bejelenti a döntést, bár ezt a kormányzati leállás késleltetheti. Az intézkedés Trump elnök első ciklusában tett ígéretét teljesítené az alaszkai Északi-lejtőn található, 1,56 millió hektáros tundraterület kitermelésének előmozdításáról.
A tervek szerint a minisztérium visszaállítja azt a hét bérleti szerződést is, amelyeket Alaszka állam szerzett a rezervátumban közvetlenül Trump 2021-es távozása előtt, és amelyeket a Biden-adminisztráció később törölt.
Az ANWR újranyitása a fúrások előtt szinte biztosan jogi panaszokat vált majd ki a környezetvédő csoportok és az ellenző törzsek részéről. Emellett
próbára teszi az olajvállalatok hajlandóságát is, hogy fúrótornyokat telepítsenek egy olyan távoli területre, amely régóta a környezetvédelmi mozgalom jelképe,
miközben az alacsony nyersolajárak miatt az Exxon Mobil, a ConocoPhillips és más iparági szereplők elbocsátásokra kényszerülnek.
Kristen Miller, az Alaska Wilderness League ügyvezető igazgatója szerint a rezervátum "közterületi rendszerünk koronaékszere", és a kormányzat döntése egy szélesebb törekvés része, amely aláássa a környezetvédelmi intézkedéseket Alaszkában.
Az Északi-lejtő egyes közösségei, amelyek anyagilag profitáltak az olaj- és gázkitermelésből, lelkes támogatói a rezervátum fejlesztésének. A Voice of the Arctic Iñupiat nonprofit szervezet a partmenti síkság felelősségteljes fejlesztése mellett foglalt állást.
A Trump-adminisztráció korábban bejelentette, hogy eltörli az előző kormányzat alatt kiadott szabályt, amely körülbelül 13 millió hektárnyi területet védett a Nemzeti Kőolaj Rezervátumban. Mind a partmenti síkságon, mind az NPRA területén már tervezik a bérleti értékesítéseket, amelyekre akár még idén sor kerülhet.
Régóta vitatott a terület státusza
A partmenti síkság, amely Észak-Amerika legnagyobb vadrezervátumának része, 1980 óta vitatott terület. A 2017-ben Trump adóreform-törvényéhez csatolt rendelkezés legalább két bérleti értékesítést írt elő a partmenti síkságon. Trump első kormányzása alatt a területen történő fúrások előmozdítására tett erőfeszítéseit jogi kihívások és a Belügyminisztérium saját hibás környezetvédelmi felülvizsgálatai akadályozták. A 2021. január 6-án tartott bérleti értékesítés csekély érdeklődést váltott ki az iparágból.
Biden hivatalba lépése után két héttel az egész programot felfüggesztették egy új környezetvédelmi felülvizsgálat miatt. A 2024 novemberében Biden alatt kiadott felülvizsgált környezeti hatástanulmány 400 000 hektárra korlátozta a bérleti jogokat, és szigorúbb korlátozásokat vezetett be a rénszarvas ellési élőhelyein folytatott tevékenységekre.
Trump most drámai módon bővíteni kívánja az olaj- és gázfejlesztést Alaszka Északi-lejtőjén. Hivatalba lépésének első napján végrehajtási rendeletet adott ki, amely "Alaszka rendkívüli erőforrás-potenciáljának felszabadítását" célozza. A júliusban elfogadott költségvetési egyeztetési törvény a következő 10 évben legalább négy bérleti értékesítést ír elő a partmenti síkságon.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
