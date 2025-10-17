  • Megjelenítés
FONTOS A megatrend, ami fenekestül felforgat mindent – Mutatjuk, hogy veheted ki a részed a befektetési őrületből!
40 éves tabut döntene meg Trump - Ebből komoly tiltakozáshullám lehet
Gazdaság

40 éves tabut döntene meg Trump - Ebből komoly tiltakozáshullám lehet

Portfolio
A Trump-adminisztráció az Arktiszi Nemzeti Vadrezervátum (ANWR) teljes partmenti síkságát megnyitná Alaszkában olaj- és gázkitermelésre, feloldva a több mint négy évtizede védett terület korlátozásait - számolt be a Politico.

A Belügyminisztérium várhatóan még ebben a hónapban bejelenti a döntést, bár ezt a kormányzati leállás késleltetheti. Az intézkedés Trump elnök első ciklusában tett ígéretét teljesítené az alaszkai Északi-lejtőn található, 1,56 millió hektáros tundraterület kitermelésének előmozdításáról.

A tervek szerint a minisztérium visszaállítja azt a hét bérleti szerződést is, amelyeket Alaszka állam szerzett a rezervátumban közvetlenül Trump 2021-es távozása előtt, és amelyeket a Biden-adminisztráció később törölt.

Az ANWR újranyitása a fúrások előtt szinte biztosan jogi panaszokat vált majd ki a környezetvédő csoportok és az ellenző törzsek részéről. Emellett

próbára teszi az olajvállalatok hajlandóságát is, hogy fúrótornyokat telepítsenek egy olyan távoli területre, amely régóta a környezetvédelmi mozgalom jelképe,

miközben az alacsony nyersolajárak miatt az Exxon Mobil, a ConocoPhillips és más iparági szereplők elbocsátásokra kényszerülnek.

Kristen Miller, az Alaska Wilderness League ügyvezető igazgatója szerint a rezervátum "közterületi rendszerünk koronaékszere", és a kormányzat döntése egy szélesebb törekvés része, amely aláássa a környezetvédelmi intézkedéseket Alaszkában.

Az Északi-lejtő egyes közösségei, amelyek anyagilag profitáltak az olaj- és gázkitermelésből, lelkes támogatói a rezervátum fejlesztésének. A Voice of the Arctic Iñupiat nonprofit szervezet a partmenti síkság felelősségteljes fejlesztése mellett foglalt állást.

A Trump-adminisztráció korábban bejelentette, hogy eltörli az előző kormányzat alatt kiadott szabályt, amely körülbelül 13 millió hektárnyi területet védett a Nemzeti Kőolaj Rezervátumban. Mind a partmenti síkságon, mind az NPRA területén már tervezik a bérleti értékesítéseket, amelyekre akár még idén sor kerülhet.

Régóta vitatott a terület státusza

A partmenti síkság, amely Észak-Amerika legnagyobb vadrezervátumának része, 1980 óta vitatott terület. A 2017-ben Trump adóreform-törvényéhez csatolt rendelkezés legalább két bérleti értékesítést írt elő a partmenti síkságon. Trump első kormányzása alatt a területen történő fúrások előmozdítására tett erőfeszítéseit jogi kihívások és a Belügyminisztérium saját hibás környezetvédelmi felülvizsgálatai akadályozták. A 2021. január 6-án tartott bérleti értékesítés csekély érdeklődést váltott ki az iparágból.

Biden hivatalba lépése után két héttel az egész programot felfüggesztették egy új környezetvédelmi felülvizsgálat miatt. A 2024 novemberében Biden alatt kiadott felülvizsgált környezeti hatástanulmány 400 000 hektárra korlátozta a bérleti jogokat, és szigorúbb korlátozásokat vezetett be a rénszarvas ellési élőhelyein folytatott tevékenységekre.

Trump most drámai módon bővíteni kívánja az olaj- és gázfejlesztést Alaszka Északi-lejtőjén. Hivatalba lépésének első napján végrehajtási rendeletet adott ki, amely "Alaszka rendkívüli erőforrás-potenciáljának felszabadítását" célozza. A júliusban elfogadott költségvetési egyeztetési törvény a következő 10 évben legalább négy bérleti értékesítést ír elő a partmenti síkságon.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)

Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Pod

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

PR cikk

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
GettyImages-2202070449-építészet-idegenforgalom-nyaralás-szálloda-tenger-tengerpart-turizmus-utazás-építészet-idegenforgalom-nyár-nyaralás-szálloda-tengerpart-turizmus-utazás
Gazdaság
Drága meglepetés várja a nyaralókat több görög szigeten
Pénzcentrum
Így újul meg a Balaton szégyenfoltja: évtizedek óta volt fekélyes seb a magyar tenger fővárosában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility