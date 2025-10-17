Dmitrij Medvegyev elárulta, hány katonát toboroztak idén

Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese közölte, hogy összesen 336 ezer ember írt alá szerződést az orosz fegyveres erőkkel 2025-ben, emellett további 28 ezer önkéntes is csatlakozott a hadsereghez.

"A szerződéses toborzás helyzete országszerte kielégítőnek mondható. Épp most tartottunk erről megbeszélést" - jelentette ki Medvegyev a VKontakte oldalán közzétett videónyilatkozatában, ahol megosztotta a legfrissebb statisztikákat.

A politikus szerint "minden régió, az Orosz Föderáció minden alkotóeleme, minden toborzóközpont kiveszi a részét" a munkából.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images