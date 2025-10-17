  • Megjelenítés
Dmitrij Medvegyev elárulta, hány katonát toboroztak idén
Gazdaság

Dmitrij Medvegyev elárulta, hány katonát toboroztak idén

Portfolio
Oroszországban 336 ezer ember kötött szerződést a fegyveres erőkkel 2025-ben Dmitrij Medvegyev bejelentése szerint - jelentette a Tass.

Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese közölte, hogy összesen 336 ezer ember írt alá szerződést az orosz fegyveres erőkkel 2025-ben, emellett további 28 ezer önkéntes is csatlakozott a hadsereghez.

"A szerződéses toborzás helyzete országszerte kielégítőnek mondható. Épp most tartottunk erről megbeszélést" - jelentette ki Medvegyev a VKontakte oldalán közzétett videónyilatkozatában, ahol megosztotta a legfrissebb statisztikákat.

A politikus szerint "minden régió, az Orosz Föderáció minden alkotóeleme, minden toborzóközpont kiveszi a részét" a munkából.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

Holdblog

Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)

Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Pod

PR cikk

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
GettyImages-1249862382-agrár-állat-állattenyésztés-mezőgazdaság-szarvasmarha-tehén-természet-vidék
Gazdaság
Franciaország drasztikus lépésre kényszerült: betiltották a szarvasmarhák exportját és a bikaviadalokat
Pénzcentrum
Így újul meg a Balaton szégyenfoltja: évtizedek óta volt fekélyes seb a magyar tenger fővárosában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility