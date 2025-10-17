Drága meglepetés várja a nyaralókat több görög szigeten

A görög szigetvilág népszerű turisztikai célpontjai új bevételi forrást keresnek a megnövekedett látogatószám okozta infrastrukturális terhek finanszírozására. A tervezett intézkedés olyan közkedvelt desztinációkat érintene, mint

Agathonisi,

Amorgos,

Anafi,

Andros,

Antiparos,

Arkoi,

Astypalea,

Folegandros,

Ios,

Kalymnos,

Karpathos,

Kasos,

Kastellorizo,

Kea (Tzia),

Kimolos,

Kos,

Kythnos,

Lipsoi,

Leros,

Milos,

Mykonos,

Naxos,

Sansifos,

Pardes,

Nisifos,

Sifnos,

Sikinos,

Symi,

Syros,

Tilos

és Tinos

Szími szigetén különösen súlyos a helyzet, ahol naponta akár ötezer látogató is megfordul Rodoszról, a környező szigetekről és Törökországból. A helyi polgármester három eurós fejenkénti belépődíjat javasol, amelyből a hulladékkezelés, vízellátás és energiaellátás költségeit fedeznék.

Örülünk a turistáknak, de a terheket már nem bírjuk egyedül

– nyilatkozta a sziget vezetője.

Szantorini már lépéseket tett a turizmus szabályozására: a luxushajók utasainak 20 eurós díjat kell fizetniük, de ez nem vonatkozik a más szigetekről érkező egynapos látogatókra. Nikolaos Zorzos, a sziget polgármestere ezért napi 8000 főben maximálná az egynapos kirándulók számát.

A kezdeményezés hasonló a Velencében bevezetett modellhez, ahol a turisták után fizetendő belépődíjjal próbálják kezelni a túlturizmus problémáját. A görög szigeteken a látogatók jelentős része egynapos kiránduló, akik használják a helyi infrastruktúrát, de nem járulnak hozzá az önkormányzati bevételekhez.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images