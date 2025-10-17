  • Megjelenítés
Drága meglepetés várja a nyaralókat több görög szigeten
Harmincnégy görög sziget tervezi turistadíj bevezetését a velencei modell alapján, hogy fedezni tudják az infrastruktúrát terhelő nyári turistaáradat költségeit - írta a Turizmus Online.

A görög szigetvilág népszerű turisztikai célpontjai új bevételi forrást keresnek a megnövekedett látogatószám okozta infrastrukturális terhek finanszírozására. A tervezett intézkedés olyan közkedvelt desztinációkat érintene, mint

  • Agathonisi,
  • Amorgos,
  • Anafi,
  • Andros,
  • Antiparos,
  • Arkoi,
  • Astypalea,
  • Folegandros,
  • Ios,
  • Kalymnos,
  • Karpathos,
  • Kasos,
  • Kastellorizo,
  • Kea (Tzia),
  • Kimolos,
  • Kos,
  • Kythnos,
  • Lipsoi,
  • Leros,
  • Milos,
  • Mykonos,
  • Naxos,
  • Sansifos,
  • Pardes,
  • Nisifos,
  • Sifnos,
  • Sikinos,
  • Symi,
  • Syros,
  • Tilos
  • és Tinos

Szími szigetén különösen súlyos a helyzet, ahol naponta akár ötezer látogató is megfordul Rodoszról, a környező szigetekről és Törökországból. A helyi polgármester három eurós fejenkénti belépődíjat javasol, amelyből a hulladékkezelés, vízellátás és energiaellátás költségeit fedeznék.

Örülünk a turistáknak, de a terheket már nem bírjuk egyedül

– nyilatkozta a sziget vezetője.

Szantorini már lépéseket tett a turizmus szabályozására: a luxushajók utasainak 20 eurós díjat kell fizetniük, de ez nem vonatkozik a más szigetekről érkező egynapos látogatókra. Nikolaos Zorzos, a sziget polgármestere ezért napi 8000 főben maximálná az egynapos kirándulók számát.

A kezdeményezés hasonló a Velencében bevezetett modellhez, ahol a turisták után fizetendő belépődíjjal próbálják kezelni a túlturizmus problémáját. A görög szigeteken a látogatók jelentős része egynapos kiránduló, akik használják a helyi infrastruktúrát, de nem járulnak hozzá az önkormányzati bevételekhez.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

