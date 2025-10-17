Drága meglepetés várja a nyaralókat több görög szigeten

A görög szigetvilág népszerű turisztikai célpontjai új bevételi forrást keresnek a megnövekedett látogatószám okozta infrastrukturális terhek finanszírozására. A tervezett intézkedés olyan közkedvelt desztinációkat érintene, mint
- Agathonisi,
- Amorgos,
- Anafi,
- Andros,
- Antiparos,
- Arkoi,
- Astypalea,
- Folegandros,
- Ios,
- Kalymnos,
- Karpathos,
- Kasos,
- Kastellorizo,
- Kea (Tzia),
- Kimolos,
- Kos,
- Kythnos,
- Lipsoi,
- Leros,
- Milos,
- Mykonos,
- Naxos,
- Sansifos,
- Pardes,
- Nisifos,
- Sifnos,
- Sikinos,
- Symi,
- Syros,
- Tilos
- és Tinos
Szími szigetén különösen súlyos a helyzet, ahol naponta akár ötezer látogató is megfordul Rodoszról, a környező szigetekről és Törökországból. A helyi polgármester három eurós fejenkénti belépődíjat javasol, amelyből a hulladékkezelés, vízellátás és energiaellátás költségeit fedeznék.
Örülünk a turistáknak, de a terheket már nem bírjuk egyedül
– nyilatkozta a sziget vezetője.
Szantorini már lépéseket tett a turizmus szabályozására: a luxushajók utasainak 20 eurós díjat kell fizetniük, de ez nem vonatkozik a más szigetekről érkező egynapos látogatókra. Nikolaos Zorzos, a sziget polgármestere ezért napi 8000 főben maximálná az egynapos kirándulók számát.
A kezdeményezés hasonló a Velencében bevezetett modellhez, ahol a turisták után fizetendő belépődíjjal próbálják kezelni a túlturizmus problémáját. A görög szigeteken a látogatók jelentős része egynapos kiránduló, akik használják a helyi infrastruktúrát, de nem járulnak hozzá az önkormányzati bevételekhez.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
